본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

담양군, 미세먼지·산불 예방 '파쇄지원단' 운영

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.19 11:05

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2월부터 가동…예산 대폭 증액

전남 담양군 농업기술센터 전경. 전남 담양군 제공

전남 담양군 농업기술센터 전경. 전남 담양군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 담양군 농업기술센터가 미세먼지 저감과 산불 예방을 위해 '영농부산물 파쇄지원단'을 본격 운영한다.


19일 담양군에 따르면 농업기술센터는 오는 2월부터 영농 활동 후 발생하는 부산물을 안전하게 처리하기 위한 파쇄 지원 사업을 시작한다.

이번 사업은 관행적으로 이뤄지던 영농부산물 소각을 막아 미세먼지 발생을 줄이고, 봄철 산불 위험 요인을 사전에 차단하기 위해 마련됐다. 파쇄된 부산물은 농경지에 퇴비로 환원돼 토양 비옥도를 높이는 자원순환형 농업 실천에도 기여할 것으로 기대된다.


특히 군은 올해 사업비를 지난해보다 3,000만원 증액한 총 1억 3.000만 원으로 편성했다. 이를 통해 약 90㏊ 면적의 영농부산물 파쇄를 지원할 계획이다.


지원단은 산불 예방 집중 기간인 2월부터 5월, 11월부터 12월 사이에 집중적으로 운영된다. 산림 연접지 100m 이내 지역과 고령·여성 농업인 등 영농 취약 농가를 우선적으로 지원할 방침이다.

파쇄를 희망하는 농가는 2월 초까지 거주지 읍·면사무소 산업팀을 통해 신청하면 된다.


김나빈아 담양군 농업기술센터 소장은 "영농부산물 파쇄 지원은 미세먼지와 산불을 예방하고 농가의 영농 부담까지 줄여주는 일석이조의 효과가 있다"며 "지역 농업인들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

李대통령, 伊총리와 정상회담…AI·방산 등 협력 MOU

새로운 이슈 보기