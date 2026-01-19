경기도소방전문도서관, 국립중앙도서관 '책바다 서비스' 참여

경기도소방학교 내 경기도소방전문도서관이 19일부터 국립중앙도서관의 '책바다 서비스'에 참여한다.

'책바다 서비스'는 국립중앙도서관이 운영하는 전국도서관 도서 상호대차 서비스다. 이용자가 원하는 도서를 가까운 도서관에 배송받아 대출·이용할 수 있도록 지원하는 제도이다.

경기도소방학교는 이번 서비스 참여로 경기도소방공무원을 넘어 소방학교에 입교하는 민간인까지 폭넓게 도서의 접근성을 확대할 것으로 기대하고 있다.

이용 방법은 국립중앙도서관 누리집에 들어가 회원으로 가입한 뒤, 책바다 서비스를 통해 도서를 신청하면 된다. 신청 도서는 경기도소방전문도서관을 통해 제공된다.

경기도소방학교 관계자는 "책바다 서비스는 소방교육에서도 '필요한 지식이 제때 도착하는 환경'을 만드는 첫걸음"이라며 "전문성과 인문역량을 함께 키우는 학습환경을 조성해, 현장에 강한 소방 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 참여는 전국 소방학교 최초 시행으로, 소방전문교육기관의 학습·연구·인문역량 인프라를 한 단계 확장하는 계기가 될 전망이다.





