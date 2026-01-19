본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]CJ제일제당, 넷플릭스 '흑백요리사' 콜라보 제품 출시

한예주기자

입력2026.01.19 08:42

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시즌2 최강록·윤나라·최유강 셰프 등과 협업한 33종

CJ제일제당 은 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 스페셜 에디션을 출시한다고 19일 밝혔다. 넷플릭스 글로벌 톱(TOP) 10 비영어쇼 1위에 오른 '흑백요리사'와 '비비고' 등 CJ제일제당의 대표 K-푸드 브랜드들이 만나 콘텐츠 속 다양한 메뉴를 구현할 예정이다.


협업 제품은 총 33종으로 시즌2에 출연한 최강록, 윤나라, 최유강 셰프를 비롯해 시즌1 우승자인 권성준 셰프 등과 함께했다. 시즌2 출연 셰프들은 기획 단계부터 자신의 시그니처 메뉴와 비법 재료를 먼저 제안하거나 비밀 레시피를 공유했다.

[오늘의신상]CJ제일제당, 넷플릭스 '흑백요리사' 콜라보 제품 출시
AD
원본보기 아이콘

우선 시즌2 우승자이자 퓨전 일식의 대가인 최강록 셰프와 협업해 미역우동·김치우동·카레우동 등 고메 우동 5종을 선보인다. 고메 우동은 최 셰프의 '킥'인 가쓰오를 열수추출공정으로 우려내 육수가 깊고 진하며 기존 우동면보다 약 20% 두꺼운 면발로 식감을 극대화했다. 또한 '조림요정'의 아이덴티티를 그대로 담아낸 백설 10분쿡 조림소스 2종(일식간장 조림소스·고추장 조림소스)은 셰프의 세밀한 노하우까지 녹여냈다.


'술 빚는 윤주모'로 출연했던 윤나라 셰프는 비비고 국물요리, 김치, 떡볶이, 햇반컵반 등 다양한 한식 메뉴 개발에 참여했다. 이 중 황태국, 애호박찌개 등 윤 셰프가 '흑백요리사2' 경연에서 선보였던 메뉴는 비비고 국물요리로 재탄생됐으며, '해방촌 윤주당'에서 실제 판매하는 메뉴에서 아이디어를 얻은 묵은지참치덮밥, 꽈리고추돼기고기덮밥 등은 햇반컵반으로 만나볼 수 있다.


청담동 중식 파인다이닝 '코자차'의 최유강 셰프와는 고메 중화요리 4종(짜장·짬뽕·탕수육·유린기), 햇반컵반 중식 2종(마라탕밥·마라샹궈덮밥)과 고메 마라탕면을 통해 집에서도 즐길 수 있는 정통 중식 메뉴들을 선보인다.

오는 3월에는 시즌1 우승자인 '나폴리 맛피아' 권성준 셰프, 최강록 셰프와 함께하는 소스 신제품 7종도 출시할 예정이다.


한편, CJ제일제당은 '흑백요리사2'에 '비비고' 팬트리를 지원하는 등 국내 식품기업 중 유일하게 공식 스페셜 파트너로 참여했다. 장류 및 조미료 등 기본 재료부터 햇반, 만두 등 대표 제품을 제공하며 글로벌 소비자들에게 '비비고'를 알렸다.


CJ제일제당 관계자는 "전 세계적으로 큰 인기를 끈 '흑백요리사' 속 셰프들의 요리를 집에서도 간편하게 즐기길 바라며 이번 스페셜 제품들을 선보이게 됐다"면서 "앞으로도 더욱 새롭고 다양한 제품을 통해 소비자들에게 더욱 다채로운 미식 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 "이 정도일 줄은" 상장하자마자 1조…'대박' 터진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북이 340만원, 진작 살걸"…D램·고환율 이중고

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

비수도권 지자체 77% 지방소멸 위험 높다… 10곳 중 6곳 "전망도 비관적"

새로운 이슈 보기