"성추행·여혐이 일상" 여군들 폭로에 9명 강제전역…獨 최정예 부대 발칵

피해 여군 신고에 대대적 감찰…9명 강제전역



독일군 정예부대에서 성적 괴롭힘과 마약, 나치 경례 등 비위 사건이 무더기로 드러나 군 당국이 대대적인 감찰과 수사에 착수했다.

14일(현지시간) ARD방송에 따르면 크리스티안 프로이딩 육군총장은 이날 연방의회 국방위원회에 출석해 1공수여단 26공수연대에서 각종 사건으로 지금까지 9명을 전역시켰고 4명에 대해 추가로 강제전역 절차를 밟고 있다고 밝혔다. 연방군은 군법 위반 55건, 주둔지인 츠바이브뤼켄 검찰은 형사사건 16건을 수사 중이다.

"성추행·여성혐오 발언 일상…나치식 경례도" 폭로

비위는 소속 여군들이 지난해 10월 연방의회에 신고하면서 드러났다. 이들은 성추행과 여성혐오 발언이 일상이고 형법상 금지된 나치식 경례가 막사 안에서 동료 간 인사로 쓰였다고 고발했다. 이 부대에서는 2023년에도 장병 2명이 동료 여군을 성폭행한 혐의로 유죄 판결을 받은 적이 있는 것으로 전해졌다.

26공수연대는 제2차 세계대전 후반 서부전선 방어를 위해 만든 부대다. 아프가니스탄 파병을 비롯해 해외 작전에 우선 투입되는 최정예 부대로 꼽힌다. 부대원은 약 1800명이다.

병력 확충에 악영향 우려

독일 우익 극단주의가 세력을 확장하면서 군과 경찰에서도 관련 사건이 늘고 있다. 국방부에 따르면 2024년 연방군에서 나치 경례 등 극우 의심 사건이 280건 발생해 97명이 강제로 전역했다.

정부는 정예부대에서 발생한 집단 일탈이 병력 충원에 악영향을 줄까 우려하고 있다. 국방부는 현재 18만3000명인 현역 군인을 2035년 25만5000∼27만명으로 늘리기로 하고 올해 1월부터 18세 남녀 모두에게 군 복무 의사를 묻는 설문지를 보내는 등 병역제도를 바꿨다.

보리스 피스토리우스 국방장관은 "현장에서 즉시 일탈을 알아차리지 못하고 필요한 조치를 하지 않은 건 용납할 수 없다"며 군 지휘부를 꾸짖었다. 토마스 뢰베캄프 연방의회 국방위원장은 "매일 목숨 걸고 임무를 수행하는 군인들의 명예를 훼손하고 군 복무 의지를 위태롭게 한다"고 지적했다.





