교원그룹 "랜섬웨어·데이터 유출 정황에 고객 안내 착수"

최호경기자

입력2026.01.14 09:48

시계아이콘00분 34초 소요
"고객정보 포함 여부 확인에 총력"

교원그룹은 지난 10일 랜섬웨어 공격을 받은 뒤 데이터 외부 유출 정황이 확인되면서 고객 불안 해소를 위한 선제적인 안내 절차 들어갔다고 14일 밝혔다.


교원그룹은 13일 오전 한국인터넷진흥원(KISA)에 데이터 유출 정황을 신고한 후 고객 대상 문자 및 알림톡 발송을 시작했다. 이는 고객 보호를 최우선에 둔 선제적 조치의 일환이라는 설명이다. 교원그룹은 조사 진행 상황과 확인된 내용을 단계별로 고객에게 정보를 공유하며 불안 해소와 피해 예방에 주력한다는 방침이다.

교원 CI 이미지. 교원그룹

교원그룹은 현재 외부로 유출된 데이터에 고객정보가 포함됐는지를 관계 기관 및 보안 전문기관과 협력해 정밀 조사하고 있다. 유출 사실이 확인되면 이를 안내할 예정이다.


홈페이지 및 온라인 서비스 정상화 작업도 마무리 단계에 들어갔다. 지난 10일 내부망 차단과 함께 일시적으로 중단됐던 홈페이지 접속은 12일부터 단계적으로 재개되고 있으며, 현재는 대부분의 홈페이지 접속과 주요 기능이 정상적으로 제공되고 있다.


교원그룹 관계자는 "초기 대응이 중요한 만큼 고객 보호와 피해 최소화를 위해 기업의 모든 역량을 총동원하고 있는 상황"이라며 "관계 기관 조사에 적극적으로 협조하는 한편, 고객 불안을 최소화하는 데 최선을 다할 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

