천재교육, 고등 내신 5등급제 대비 '올백 1등급 마스터' 출시

상위권 변별력 확보 위한 고난도 문제 구성

천재교육은 고교 내신 체제 개편에 따른 상위권 변별력 확보를 위한 고난도 내신 기출 문제집 '(고등)올백 1등급 마스터' 시리즈를 새롭게 출시했다고 13일 밝혔다.

'올백 1등급 마스터' 시리즈는 예비 고1부터 고1 학생들을 대상으로 하는 ▲공통국어1 ▲공통수학1 ▲통합사회1 ▲한국사1 ▲통합과학1 등 총 5종이며, 2학기 교재들은 오는 5월 출시될 예정이다.

'올백 1등급 마스터' 시리즈. 천재교육

이번 신간은 고교 내신 9등급제에서 5등급제로의 전환 이후, 상위권 동점자 속출에 따른 '변별력 논란'과 더욱 치열해진 1등급 경쟁에 대비하기 위해 기획됐다.

'올백 1등급 마스터'는 1000개 이상의 실제 학교 시험지와 5000여 문항 이상의 고난도 문제를 분석해 2022 개정 교육과정에 최적화된 문항들을 엄선했다. 일반고 기출은 물론 특목고·자사고 기출과 수능·모의고사 변형 문제까지 포함해 1등급을 결정짓는 상·극상 난이도의 변별 요소를 한 권에 담아냈다. 특히 강화된 서·논술형 평가 추세에 맞춰 서술형 문항 비중을 확대했다.

학습 편의를 위한 디지털 연계 서비스도 강화됐다. 교재 내 QR코드를 통해 고난도 문제에 대한 상세한 해설 영상을 제공한다. '기출 문제 마스터 패키지'를 통해 최신 출제 흐름을 반영한 추가 기출문제 자료와 앱을 활용한 오답노트 기능도 지원한다.

천재교육 관계자는 "올백 1등급 마스터는 확실한 1등급을 목표로 하는 상위권 학생들에게 필수적인 지침서가 될 것"이라고 했다.





최호경 기자



