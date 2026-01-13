"부러우면 지는건데"…마두로 축출·베네수 장악 美 향한 中 속내

SCMP, 베네수엘라 관련 중국 속내 보도

"특수작전 능력 부러워하는 기색 역력해"

"中, 특수작전사령부 없고 실전 경험 적어"

미국의 전격적인 베네수엘라 공습과 니콜라스 마두로 대통령 압송에 대해 중국이 복잡한 심경을 보인다는 외신 보도가 나왔다. 연합뉴스에 따르면 12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 "중국이 미국의 국제법 위반을 비판하면서도 베네수엘라에서의 특수전 작전 수행 능력을 부러워하는 기색이 역력하다"고 보도했다.

중국이 미국의 베네수엘라에서의 특수전 작전 수행 능력을 부러워하는 기색이 역력하다는 보도가 나왔다. 중국 전승절 열병식 앞두고 행진하는 인민해방군 병사들 모습으로 기사 이해를 돕기 위한 사진. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 미국은 정보원을 활용해 마두로 대통령의 동선을 파악한 뒤 초기경보 등 지휘통제(C2) 체계 및 통합방공체계(IADS) 교란, 방공망 타격과 함께 30ｍ 저고도 비행을 통한 육군 최정예 특수부대 델타포스 투입으로 작전 개시 3시간 만에 모든 상황을 종료시킨 것으로 알려졌다.

이에 중국은 부러움을 감추지 못하면서 특수부대 점검에 들어간 모양새다. SCMP에 따르면 중국 인민해방군은 네이멍구 주리허 소재 군사훈련 기지에 대만 총통 집무실과 입법원(국회 격) 실물 크기 모형을 만들어 주요 청사 타격 및 요인 납치 등 훈련을 수년째 실시한 것으로 알려졌다. SCMP는 "중국은 오랜 기간 그런 능력을 추구해왔지만, 아직 한계가 있다"고 짚었다.

미 육군 전쟁대학의 중국 지상군연구센터의 조슈아 아로스테기 소장은 "미군의 이번 작전은 수년간 개발해온 다영역 작전, 수십년간 세계적 분쟁 속에 쌓아온 경험, 다양한 출처의 정보를 통합한 결정체였다"며 "중국과는 격차가 크다"고 평가했다.

그는 "중국 인민해방군은 5세대 스텔스 전투기, 첨단 해군 시스템, 사이버 및 전자전 플랫폼, 첨단 헬기, 정밀 유도 무기 등을 갖추고 있지만, 이 같은 무기와 시스템을 다양한 영역에서 사용·통제하는 융합 능력이 미군과 비교해 떨어진다"고 덧붙였다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 지난 5일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 연방법원으로 가는 길에 헬리콥터에서 내려 걸어가는 모습. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

미 국방부의 '2024년 중국 군사력 보고서'를 보면 중국은 육군 산하 13개 집단군과 해군·공군·로켓군, 그리고 무장경찰에도 특수작전부대를 운용하고 있다. 다만 모든 특수작전부대를 묶어 지휘하는 특수작전사령부는 존재하지 않아 "5대 군구 소속의 특수전 부대의 통합 운용은 불가능하다"고 보고서는 짚었다. 또 중국군은 네팔 지진 수색 및 구조, 예멘 전쟁 피난, 아덴만 해적 소탕, 인도군과의 충돌 사태를 겪었으나 실전 경험이 부족하다고 평가됐다.

미국 중앙정보국(CIA)의 중국 분석 책임자였던 데니스 와일더 조지타운대 교수는 "중국군에는 전략적 차원의 임무를 전담하는 부대가 부족하다"며 "미국의 델타포스 같은 특수부대가 없다"고 지적했다. 군사 전문가인 상하이정법대의 니레슝 정치학과 교수는 "미군의 전자전 능력과 스텔스 기술, 전장 경험이 이번 베네수엘라 작전에서 유감없이 발휘됐다"며 "이들 분야에서 중국군의 개선이 필요하다"고 했다.





