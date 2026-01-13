본문 바로가기
스타벅스, '품절 대란' 텀블러 키링 16일 재 출시

임혜선기자

입력2026.01.13 08:54

지속적인 고객 재출시 요청
음료 6종 중 1종과 세트 구성
인 1회 최대 2개까지 구매 가능

스타벅스코리아가 품절 대란을 빚었던 '미니어처 텀블러 키링'을 재출시한다.


스타벅스 코리아는 13일 지난해 11월 첫선을 보였던 '미니어처 텀블러 키링'을 다시 선보인다고 밝혔다. 해당 제품은 출시 당시 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 '오픈런' 열풍을 일으키며 판매 개시 당일 대부분 매장에서 재고가 소진된 바 있다.

스타벅스코리아 제공.

스타벅스코리아 제공.



재출시되는 '미니어처 텀블러 키링'은 오는 16일부터 전국 스타벅스 매장에서 대상 음료 톨 사이즈 1잔을 포함해 1만5500원에 세트로 구매할 수 있다. 보다 많은 고객에게 구매 기회를 제공하기 위해 출시 첫날만 1인 1회, 색상과 관계없이 최대 2개까지 구매 가능하다.


세트 구성 대상 음료는 뉴이어 시즌 음료인 '더블 에스프레소 크림 라떼', '프렌즈 시나몬 돌체폼 카푸치노', '프렌즈 얼 그레이 베리 티 라떼'를 비롯해 '스타벅스 딸기 라떼', '딸기 딜라이트 요거트 블렌디드', '더블 에스프레소 칩 프라푸치노' 등 총 6종이다.


이번 제품은 스타벅스 텀블러 중 인기 모델로 꼽히는 '탱크 텀블러'를 축소한 미니어처 형태로 제작됐다. '시그니처 미니어처 텀블러 키링'과 '핑크 미니어처 텀블러 키링' 두 가지 디자인으로 구성됐으며, 이어폰이나 립밤, 핸드크림 등 소지품을 보관할 수 있는 실용성을 갖췄다. 일반 텀블러와 동일한 식품용 소재를 사용해 제작돼 에스프레소 등 80㎖ 이하의 소용량 음료를 실제로 담아 마실 수 있다는 점도 특징이다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
