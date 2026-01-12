다이슨, 로봇청소기·공기청정기 등 가전 신제품 3종 국내 출시

한국 시장 타깃 혁신 신제품 3종

차별화된 사용 경험 제시 박차

AI 로봇 청소기·초경량 물청소기 등

오는 22일부터 11일간 체험행사

영국 가전기업 다이슨은 로봇청소기, 물청소기, 공기청정기 등 신제품 3종을 우리나라에서 출시한다고 12일 밝혔다.

다이슨 스팟앤스크럽 AI 로봇 청소기. 다이슨코리아

인공지능(AI) 로봇청소기 '다이슨 스팟앤스크럽', 물청소기 '다이슨 클린앤워시 하이진', 컴팩트 사이즈 공기청정기 '다이슨 허쉬젯 컴팩트'가 시장에서 선을 보인다. 이들 신제품 3종은 오는 22일부터 11일간 여의도 더현대 서울 5층 에픽 서울에서 체험할 수 있다. 팝업 체험은 네이버 예약하기를 통해 사전 신청할 수 있다.

다이슨 스팟앤스크럽은 HD 카메라와 AI 기술로 젖은 액체나 마른 이물질 등 얼룩을 식별하며 최대 15회까지 청소 과정을 반복한다. 케이블, 반려동물 배설물 등 가정 내 다양한 장애물도 인식할 수 있다. 또 12개 지점의 물 공급 시스템이 롤러가 회전할 때마다 60°C의 가열된 물로 롤러를 자동 세척한다. 싸이클론 도킹 스테이션은 먼지 비우기부터 세척, 급수 리필, 재충전까지 모든 과정을 자동으로 처리한다. 대용량 먼지통은 최대 100일 동안 먼지를 보관할 수 있고 기기는 한 번 충전하면 최대 200분까지 사용할 수 있다.

다이슨 허쉬젯 컴팩트 공기청정기. 다이슨코리아

다이슨 클린앤워시 하이진은 다이슨이 만든 물청소기 중 가장 가볍다. 먼지와 물청소를 한 번에 수행한다. 오수와 이물질이 제품 하부에 보내지도록 설계됐으며, 먼지와 오염물질은 자동으로 분리된다. 약 8만4000개의 고밀도 필라멘트로 구성된 마이크로파이버 롤러가 강한 흡수력으로 물 자국 없이 뽀송한 마무리를 제공한다.

다이슨 허쉬젯 컴팩트는 다이슨의 첫 컴팩트 사이즈 공기청정기다. 360도 정전기 집진·포름알데히드 필터를 탑재해 0.3마이크론 크기의 작은 입자까지 최대 99.97% 제거한다. 공기가 분사될 때의 소음을 대폭 줄여 조용한 사용성도 구현했다.





