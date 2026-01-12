성남시, 대장지구 공공도서관 명칭 '판교대장도서관' 확정

7월 개관…독서 공간 외에 생활문화센터 설치

경기 성남시는 오는 7월 개관 목표로 분당 판교 대장지구에 건립하는 공공도서관 명칭을 '판교대장도서관'으로 확정했다고 12일 밝혔다.

오는 7월 개관하는 성남시 판교대장도서관 조감도. 성남시 제공

이번 명칭은 지역 주민 의견을 반영해 선정됐다. 시는 지난해 12월 5일부터 19일까지 판교대장지구 인근 5개 동 주민을 대상으로 4개의 도서관 명칭 후보안에 대한 인터넷 설문조사를 했다. 당시 응답자 771명 가운데 75%인 577명이 '판교대장도서관'을 선택했다.

판교대장도서관은 지난 2020년 4월부터 총사업비 289억원(국·도비 56억원 포함)이 투입돼 대장동 187-4번지 일원(대장초교 인근) 시유지 1863㎡에 연면적 5151㎡, 지하 2층~지상 2층 규모로 지어진다.

시는 판교대장도서관을 독서·문화·학습 기능이 어우러진 생활문화 복합공간으로 조성할 계획이다.

이를 위해 어린이 가족 열람실, 종합자료실, 연속간행물실 등 독서·지식정보 제공 공간 외에 생활문화센터를 설치한다.

판교대장도서관은 오는 5월 완공돼 준공 검사 후 개관한다.

시는 원활한 개관 준비를 위해 올해 1월 태스크포스(TF)팀을 구성해 조직 운영 계획 수립, 장서 확충, 프로그램 기획 등을 진행 중이다.

다음 달 중 대장초교에서 주민설명회를 열어 도서관 조성 현황과 향후 운영 계획을 공유한다.

시 관계자는 "판교대장도서관은 책과 함께 사람을 만나는 곳이자 독서·문화·학습을 일상에서 누리는 공공시설이 될 것"이라면서 "지역 공동체를 활성화하고, 지역주민의 풍요로운 삶을 지원하는 중심 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

판교대장도서관이 개관하면 성남시 공공도서관은 총 22곳으로 늘게 된다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



