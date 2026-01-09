與 원내대표 선거 판세 안갯속

더불어민주당 원내대표 보궐선거가 이틀 앞으로 다가왔지만, 판세는 아직 안갯속이다.

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 한병도(왼쪽부터)·진성준·백혜련·박정 후보가 8일 서울 마포구 상암동 JTBC에서 열린 원내대표 후보자 토론회 시작에 앞서 기념 촬영하고 있다.

민주당은 오는 11일 열리는 보궐선거에서 권리당원 온라인 투표(20%)와 국회의원 투표(80%)를 합산해 신임 원내대표를 선출한다. 이번 원내대표 선거는 '1강 없는 구도' 속에 치러지고 있어서 결선투표까지 갈 가능성이 높다는 전망이 나온다. 후보자 4인(한병도·진성준·박정·백혜련(기호순) 의원)이 모두 계파색이 옅어 표심이 분산될 것이란 분석이다.

후보 공약을 살펴보더라도 공천 헌금 사태 수습을 위한 당 쇄신과 2차 종합 특검 추진 등 주요 이슈들에 있어서 큰 차이를 보이지 않고 있다. 그나마 이재명 대선 캠프 활동 경험과 청와대 근무 경험을 고루 갖춘 한 의원이 상대적으로 우위에 있다는 관측이 일각에선 나온다. 박 의원과 백 의원은 다른 후보들보다 의원 지지를 조금 더 많이 확보하고 있다는 평가도 있다. 8일 오후 열린 TV 합동토론회에서 후보들은 "이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다"는 원론적인 내용으로 한목소리를 낼 뿐 뚜렷한 개성이나 차별점을 나타내지 못했다.

다만 김병기 전 원내대표 거취와 공천 헌금 비리 전수조사 필요성에 대한 질문은 답변이 엇갈렸다. 자진탈당 문제와 관련해 박 후보는 유일하게 "당 공식기구 공식 절차를 준수해야 한다"라며 반대 입장을 밝혔다.





