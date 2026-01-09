폴라리스오피스-아톤, '양자보안' 입은 문서 솔루션으로 B2B 시장 정조준

AI 오피스 플랫폼 기업 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 4,440 전일대비 40 등락률 -0.89% 거래량 34,873 전일가 4,480 2026.01.09 09:03 기준 관련기사 "해킹보다 무서운 내부자"…폴라리스오피스, 데이터 유출 막을 '디지털 블랙박스' 띄웠다폴라리스그룹, 2026년 정기 임원인사…지준경 부회장 선임폴라리스오피스, '클라우드인의 밤'에서 과기정통부 장관상 2번째 수상 전 종목 시세 보기 close 가 핀테크 보안 기업 아톤 아톤 158430 | 코스닥 증권정보 현재가 6,120 전일대비 60 등락률 +0.99% 거래량 40,251 전일가 6,060 2026.01.09 09:03 기준 관련기사 아톤, 3분기 누적 매출 513억…전년比 12.6% 증가핀산협, 정보보안담당자협의회 개최…사이버사고 대응책 논의[특징주] 아톤, 한은 스테이블코인 추진에 '프로젝트 한강' 참여 부각 강세 전 종목 시세 보기 close 과 손잡고 '무결점 보안'을 앞세운 차세대 문서 솔루션 시장 공략에 속도를 낸다.

폴라리스오피스는 아톤과 '문서 기술 및 양자보안 인증 시너지 창출'을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 기점으로 글로벌 스탠더드 문서 기술에 차세대 보안 기술을 이식, 보안성이 핵심 경쟁력이 되는 B2B(기업 간 거래) 시장에서 확고한 진입 장벽을 구축한다는 전략이다.

협약의 골자는 날로 고도화되는 해킹 위협에 선제적으로 대응하기 위해 '양자내성암호(PQC)' 기술을 문서 플랫폼 전반에 적용하는 것이다. PQC는 양자컴퓨터의 해킹 위협까지 방어할 수 있는 차세대 암호 기술로, 문서의 생성부터 저장, 공유, 전송에 이르는 전 과정(Life-cycle)의 보안 수준을 획기적으로 높여준다.

특히 주목할 점은 양사의 '온디바이스(On-device) AI' 기술과 PQC의 결합이다. 이를 통해 클라우드 연결 없이도 강력한 보안 환경에서 문서 작업이 가능한 솔루션을 구현, 데이터 유출에 민감한 금융권 및 공공기관의 수요를 정밀 타격할 계획이다.

양사는 이동통신 3사의 인증 플랫폼 'PASS' 앱과의 연계도 추진할 계획이다. 3800만 가입자를 보유한 PASS 앱 내 '오피스 도우미' 서비스에 양자보안 인증 기능을 적용하는 방안을 적극 검토 중이며, 이를 통해 기업의 모바일 보안 영역까지 서비스 범위를 확장해 나갈 방침이다.

양사는 ▲금융권 ▲공공기관 ▲교육 시장 등 고도화된 보안이 필수적인 B2B 시장을 대상으로 '보안 문서 솔루션' 패키지 공동 마케팅에 나선다. 이미 아톤의 솔루션을 도입한 주요 금융사를 대상으로 양자암호가 결합된 고도화 문서 솔루션을 제안하는 등 구체적인 레퍼런스 확보에도 박차를 가하고 있다.

이해석 폴라리스오피스 사업본부장 겸 그룹AI총괄은 "클라우드와 AI의 확산으로 기업 환경에서 문서 보안은 선택이 아닌 생존을 위한 필수 요건"이라며 "글로벌 빅테크 기업들로부터 검증받은 폴라리스오피스의 문서 기술력과 아톤의 강력한 보안 인프라를 결합해 B2B 시장에서 독보적인 보안 표준을 제시하겠다"고 밝혔다.

한편 폴라리스오피스는 IBM, 블랙베리, 시스코 등 60여개 글로벌 기업에 보안이 탑재된 문서 엔진을 공급하며 쌓아온 기술적 신뢰를 바탕으로, 이번 양자보안 협력을 통해 엔터프라이즈 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



