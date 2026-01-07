본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

금호타이어, ESG 경쟁력 입증…에코바디스 2년 연속 '골드'

오현길기자

입력2026.01.07 10:15

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 ESG 평가에서 우수 성적

금호타이어 는 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 잇따라 우수한 성적을 거두며 그 역량을 인정받았다고 7일 밝혔다.


금호타이어는 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 잇따라 우수한 성적을 거두며 그 역량을 인정받았다고 7일 밝혔다. 금호타이어

금호타이어는 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 잇따라 우수한 성적을 거두며 그 역량을 인정받았다고 7일 밝혔다. 금호타이어

AD
원본보기 아이콘

글로벌 ESG 평가기관 에코바디스는 금호타이어에 2년 연속 골드 메달을 수여했다. 에코바디스는 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능조달 등 4개 영역에 대해 종합 평가한다. 금호타이어는 2024년 세계 약 15만개 평가 참여기업 중 상위 5%에 해당하는 골드 메달을 획득한 바 있다. 지난해에도 윤리경영 실행체계 강화, 데이터 관리 범위 확대 등 성과를 높게 인정받았다.

이어 금호타이어는 한국ESG기준원 ESG평가에서 종합 'A등급'을 획득했다. 인권 관리체계 구축, 임직원 다양성 목표 수립, 정보보호 투자 강화, 이사회 평가 실시 등 경영 개선을 통해 통합 1등급에 올랐다.


또 2022년부터 탄소정보공개프로젝트(CDP)에 참여하며 지난해 수자원 관리 역량을 인정받아 'A-등급'을 획득했다. 공급망 참여 평가(SEA)에서는 최고 등급인 A 리스트에 선정, 기후변화 대응 노력과 ESG관리 성과를 인정받았다.


MSCI ESG평가에서 2022년부터 AA등급을 유지하고 있으며, 세계적인 신용평가 기관인 S&P글로벌의 기업지속가능성평가(CSA)에서도 자동차부품 상위 15% 이내에 들었다. 한국표준협회에서 주관하는 '2025 대한민국 지속가능성대회'에서 지속가능성지수(KSI) 타이어 부문 3년 연속 1위, 지속가능성보고서상(KRCA) 제조부문 2년 연속 우수보고서 선정의 영예를 안았다.

정일택 금호타이어 대표는 "ESG경영 전략에 따라 이슈별 목표 및 추진 과제를 유기적으로 관리하고 있다"며 "ESG경영 고도화와 내재화를 통해 지속가능경영의 기반을 굳건히 하고 진정성 있는 글로벌 브랜드로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기