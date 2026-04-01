미래 모빌리티 경쟁력 강화

금호타이어 금호타이어 close 증권정보 073240 KOSPI 현재가 6,120 전일대비 170 등락률 +2.86% 거래량 137,354 전일가 5,950 2026.04.01 10:39 기준 관련기사 금호타이어, 日 슈퍼 포뮬러 라이츠 타이어 독점 공급 3년 연장 금호타이어, 넷플릭스와 '넷!가이드' 에티켓 캠페인 협업 "순금코인 쏜다"…금호타이어 '크루젠 GT 프로' 이벤트 전 종목 시세 보기 는 자율주행 전문 기업 에스유엠과 스마트 타이어·자율주행 기술 융합을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다. 지난달 31일 경기 시흥시 에스유엠 본사에서 열린 협약식에는 김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무와 현영진 에스유엠 대표 등이 참석했다.

지난 31일 에스유엠 본사에서 열린 협약식에서 김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무(오른쪽)와 현영진 에스유엠 대표가 기념 사진을 촬영하고 있다. 금호타이어 AD 원본보기 아이콘

양사는 ▲항만·물류 단지 내 무인 이송 플랫폼 적용 기술 고도화 협력 ▲중·대형 및 고하중 특수차량을 위한 스마트 타이어·자율주행 기술 융합 ▲실증(PoC) 및 산업·상용 모빌리티 테스트베드 운영 ▲데이터 기반 통합 안전 및 예측 시스템 구축 등을 공동 추진한다.

금호타이어 '스마트 타이어 시스템'은 타이어 내 장착된 센서 모듈과 차량 내 무선통신기를 통해 주행 중 타이어 공기압, 온도, 마모, 동하중 등을 측정하는 기술이다. 운전자에게 실시간 상태 정보를 제공, 사고 예방은 물론 연비 향상, 타이어 교체 비용 절감에 기여한다.

금호타이어는 이번 협력을 통해 스마트 타이어 시스템의 마모, 동하중 측정 기술을 고하중 특수차량의 제동 등 차량 제어 시스템에 직접 적용해 운행 안정성과 효율성을 높일 예정이다.

에스유엠은 서울대 차량동역학연구소 출신 연구진을 중심으로 자율주행 풀스택 기술을 보유한 전문 기업으로, 대중교통 서비스 운영을 통해 기술적 완성도와 사업성을 동시에 입증해왔다.

김영진 전무는 "자율주행 시대에 필수적인 스마트 타이어 기술을 한층 고도화할 수 있을 것으로 기대된다"며 "모빌리티 혁신을 선도하는 기술 개발에 역량을 집중해 미래 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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현영진 대표는 "금호타이어의 스마트 타이어 기술과 자사의 자율주행 시스템을 결합함으로써, 대중교통 서비스 외에도 산업용 특수차량에 최적화된 데이터 기반 주행 제어 및 안전 기술을 구현하고, 차세대 무인 이송 솔루션 상용화를 가속화할 계획"이라고 했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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