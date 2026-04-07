한신평, 'A0'에서 'A+'로 등급 조정

고인치·전기차 타이어 확대로 이익 창출력 증대

금호타이어 금호타이어 close 증권정보 073240 KOSPI 현재가 5,980 전일대비 70 등락률 +1.18% 거래량 195,917 전일가 5,910 2026.04.07 09:47 기준 관련기사 금호타이어, 자율주행기업 에스유엠과 스마트 타이어 기술 융합 금호타이어, 日 슈퍼 포뮬러 라이츠 타이어 독점 공급 3년 연장 금호타이어, 넷플릭스와 '넷!가이드' 에티켓 캠페인 협업 전 종목 시세 보기 의 기업신용등급이 상향 조정됐다. 안정적인 수익 창출력과 재무 구조 개선 노력이 인정받은 결과다.

금호타이어 중앙연구소 전경. 금호타이어 AD 원본보기 아이콘

금호타이어는 한국신용평가로부터 받은 기업신용등급이 기존 'A0(안정적)'에서 두 단계 상향 조정된 'A+(안정적)'를 부여받았다고 7일 밝혔다.

한신평은 이번 등급 상향의 주요 요인으로 ▲ 글로벌 시장 내 안정적인 영업 기반 구축 ▲ 수익성 중심의 판매 믹스 개선에 따른 이익 창출력 확대 ▲ 영업현금흐름 바탕의 차입금 감축을 꼽았다.

보고서에 따르면 금호타이어는 글로벌 주요 거래처 및 국내외 생산 기지를 다각화해 대외 변수에도 흔들리지 않는 안정적인 사업 구조를 갖췄다. 특히 북미와 유럽 지역 유통 채널의 공격적인 확장과 고부가가치 제품 중심의 판매 믹스 개선이 실적 성장의 핵심 동력이 됐으며, 이를 통해 확보한 현금 창출력을 바탕으로 차입 부담을 효과적으로 줄여나가고 있다고 분석했다.

금호타이어는 최근 고인치 타이어와 전기차 전용 타이어 '이노뷔(EnnoV)' 등 고부가 제품군 비중을 늘리며 역대 최대 실적을 기록하고 있다. 이번 신용등급 상향으로 금호타이어는 향후 자금 조달 시장에서 더욱 유리한 조건을 확보하게 됐으며 브랜드 신뢰도 상승에 따른 영업 경쟁력 강화도 기대된다.

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금호타이어는 2025년 기준 4조7013억원의 매출과 5759억원의 영업이익(영업이익률 12.2%)을 기록했다. 올해는 5조1000억원의 매출 목표를 설정하고 고인치 및 프리미엄 제품군 중심의 포트폴리오 확대에 주력할 방침이다. 시장 환경 변화에 기민하게 대응하는 전략적 유연성을 발휘해 재무 구조를 견고히 다지고 사업 안정성을 한층 강화해 나갈 계획이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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