2028시즌까지 전량 유상 공급

주니어 드라이버 육성 관문서 기술력 입증

금호타이어 금호타이어 close 증권정보 073240 KOSPI 현재가 5,970 전일대비 280 등락률 -4.48% 거래량 93,048 전일가 6,250 2026.03.30 09:30 기준 관련기사 금호타이어, 넷플릭스와 '넷!가이드' 에티켓 캠페인 협업 "순금코인 쏜다"…금호타이어 '크루젠 GT 프로' 이벤트 금호타이어 정일택 "사상 최대 매출 자신…중동전쟁 유가인상 예의주시" 전 종목 시세 보기 가 일본의 권위 있는 F3 레이스인 '전일본 슈퍼 포뮬러 라이츠 선수권'에 타이어 독점 공급을 이어가며 글로벌 모터스포츠 시장 내 입지를 다진다.

금호타이어 영업기획부문장 겸 일본법인장 이두희 상무(오른쪽)와 SFL 어소시에이션 미즈노 대표이사가 후원 조인식을 실시하며 사진 촬영을 하고 있다. 금호타이어 AD 원본보기 아이콘

금호타이어는 지난 28일 일본 후지 스피드웨이에서 슈퍼 포뮬러 라이츠 챔피언십 타이어 독점 공급을 3년 연장하는 후원 조인식을 가졌다고 30일 밝혔다. 이번 협약으로 금호타이어는 오는 2028시즌까지 대회용 타이어를 전량 유상 공급하게 된다.

이날 조인식에는 이두희 금호타이어 영업기획부문장 겸 일본법인장(상무)과 미즈노 SFL 어소시에이션 대표이사 등 양측 관계자들이 참석했다. 슈퍼 포뮬러 라이츠는 F1으로 향하는 주니어 드라이버들의 등용문으로 불리는 최상급 F3 대회로, 여기서 우수한 성적을 거둔 선수들은 일본 내 슈퍼 GT와 슈퍼 포뮬러는 물론 글로벌 F1 무대로 진출하고 있다.

금호타이어는 지난 2024시즌부터 해당 대회에 공식 타이어를 공급해 왔으며, 이번 연장 계약은 현지 테스트를 통해 검증된 기술 경쟁력을 바탕으로 체결됐다. 대회에 출전하는 모든 차량은 접지력이 뛰어난 '엑스타(ECSTA) S700'과 빗길 주행용 '엑스타(ECSTA) W700'을 장착한다.

회사는 이번 공급 연장을 발판 삼아 글로벌 모터스포츠 활동을 강화하고 브랜드 접점을 확대할 방침이다. 현재 금호타이어는 'KUMHO FIA TCR 월드 투어' 등 세계 정상급 대회에도 공식 타이어를 공급하며 성능 경쟁력을 확보하고 있다.

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이두희 금호타이어 상무는 "이번 공급 연장은 금호타이어의 품질이 글로벌 무대에서 인정받은 결과"라며 "국제 대회를 통해 축적한 기술력을 바탕으로 브랜드 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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