[르포]AI가 바꾼 미래의 집 모습은…전시관부터 가전까지 AI 적용한 삼성전자[CES 2026]

전시관 입구부터 화려한 디스플레이로

'AI 일상 동반자' 내건 삼성전자

CES서 업계 최대 규모 단독 전시관

AI로 영화 정보 찾고, 냉장고 속까지

'인공지능(AI)이 바꿔놓은 미래의 집.'

5일(현지시간) 삼성전자가 미국 라스베이거스 윈 호텔(Wynn Las Vegas)에 마련한 단독 전시관에 들어서자마자 화려한 은하수가 사방을 에워쌌다. 약 20미터 길이의 터널 형태의 디스플레이로 공간 프로젝션 맵핑 기술을 적용한 공간이다. 전시관 내부에 들어서자 마치 미래의 삶을 엿본 것 같은 기술과 제품들이 관객들을 맞이했다.

5일(현지시간) 삼성전자가 미국 라스베이거스 윈 호텔(Wynn Las Vegas)에 마련한 단독 전시관의 모습. 사진 박준이 기자. AD 원본보기 아이콘

삼성전자의 'CES 2026' 전시 컨셉은 'AI 일상 동반자'다. 한층 발전된 AI 기술을 삶 곳곳에 녹여 거대한 'AI 리빙 플랫폼'을 꾸며놓았다. 전시 공간만 업계 최대 규모인 4628㎡(약 1400평)로 조성됐다. 회사는 모든 기기와 서비스를 AI로 연결해 고객들의 AI 경험을 높여주는 취지로 전시관을 기획했다고 설명했다.

전시관 초입에서 가장 먼저 '비전 AI 컴패니언(동반자)'가 눈에 띄었다. 삼성 AI TV와 대화하듯 소통하면서 콘텐츠 정보, 요리 레시피, 연관 정보 등의 응답을 받을 수 있다는 기능이다. 또 TV 시청중에 리모컨 버튼을 누르면 시청 중인 콘텐츠의 줄거리와 등장인물 등 콘텐츠의 세부 정보도 들을 수 있었다.

5일(현지시간) 삼성전자가 미국 라스베이거스 윈 호텔(Wynn Las Vegas)에 마련한 단독 전시관 내부에 '비전 AI 컴패니언(동반자)' 코너가 설치돼 있다. 사진 박준이 기자. 원본보기 아이콘

전시장 한켠에 마련된 거대한 디스플레이에는 한 가상직원이 등장해 실제 사람처럼 관람객과 대화를 나누며 컨퍼런스장의 컨셉에 대해 설명해주기도 했다. 높은 화질의 디스플레이와 자연스러운 소통이 가능한 AI 기능이 현실감을 높여주었다.

5일(현지시간) 삼성전자가 미국 라스베이거스 윈 호텔(Wynn Las Vegas)에 마련한 단독 전시관 내부에 있는 거대한 디스플레이에는 한 가상직원이 등장해 실제 사람처럼 관람객과 대화를 나누며 컨퍼런스장의 컨셉에 대해 설명했다. 사진 박준이 기자. 원본보기 아이콘

전시장 한 가운데에는 TV 신제품인 '130형 마이크로 RGB TV'가 관람객들의 시선을 끌었다. 초대형 디스플레이에 슬림한 프레임 디자인으로 세련된 모습과 함께 실제 풍경 모습을 보는 것처럼 생생한 화질을 드러냈다.

이밖에도 전시장 곳곳에서 AI가 적용된 신제품들을 볼 수 있었다. 주요 컨셉은 집안일을 덜어주고 더 나은 삶을 선사한다는 취지의 '홈 컴패니언(동반자)'다. 20kg 건조 용량의 '비스포크 AI 콤보' 세탁기와 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 신제품, 'AI 무풍콤포 프로' 벽걸이 에어컨 등이었다.

삼성전자 '비스포크 AI 콤보' 세탁기와 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 신제품. 사진 박준이 기자. 원본보기 아이콘

특히 이번에 공개된 2026년형 비스포크 AI 콤보는 메인 열교환기에 '부스터 열교환기'를 새롭게 추가해, 기존 제품보다 건조 용량을 2kg나 늘려 20kg의 건조 용량을 탑재했다. 빨래양이 많아질수록 부스터 열교환기가 함께 동작하며, 메인 열교환기의 과열을 방지하고 성능을 안정적으로 유지할 수 있도록 돕는다고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자 냉장고 신제품 '비스포크 AI 패밀리 허브'. 사진 박준이 기자. 원본보기 아이콘

현장에서는 냉장고 신제품 '비스포크 AI 패밀리 허브'가 관람객들의 관심을 끌었다. 삼성전자는 식재료를 인식하는 AI 비전 기능에 구글의 생성형 AI인 '제미나이(Gemini)'를 결합했다.

냉장고 화면에 'AI 푸드 매니저'라는 기능을 클릭하면 냉장고에 왼쪽·오른쪽·냉동칸에 각각 어떤 식재료가 들어있는지 화면으로 보여주며 이를 활용한 레시피를 추천받을 수 있었다.

삼성전자가 지난해 12월에 공개한 3단 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 Z 트라이폴드'. 삼성전자. 원본보기 아이콘

전시장 한편에서는 삼성전자가 지난해 12월에 공개한 3단 폴더블 스마트폰인 '갤럭시 Z 트라이폴드'도 전시됐다. 이밖에도 삼성전자의 최신 사운드 기기들과 '오디세이 게이밍 모니터' 등 제품들을 만나볼 수 있었다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



