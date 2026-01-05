본문 바로가기
데켓, 오세득 셰프와 '마이홈 파인다이닝' 캠페인 전개

이성민기자

입력2026.01.05 09:30

오는 18일까지 온라인 채널서 순차 공개

락앤락의 프리미엄 퀴진웨어 브랜드 데켓(Daekket)이 스타 셰프 오세득과 함께 '마이홈 파인다이닝' 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.


덴마크어로 '차려진' '준비됨'을 의미하는 데켓은 조리부터 플레이팅까지 한 번에 완성할 수 있는 퀴진웨어 브랜드다. 도자기 소재의 테이블웨어 10종과 조리 후 바로 플레이팅이 가능한 쿡웨어 4종, 플래티넘 실리콘 소재의 부엌 도구 세트 등으로 구성돼 있다.

락앤락의 프리미엄 퀴진웨어 브랜드 데켓(Daekket)이 스타 셰프 오세득과 함께 '마이홈 파인다이닝' 캠페인을 선보인다. 락앤락

이번 캠페인은 '셰프의 기준을 집으로 가져온다'는 콘셉트를 기반으로 요리의 시작부터 플레이팅까지 데켓을 활용해 새로운 홈 다이닝 경험을 제안한다. 이날부터 오는 18일까지 네이버 플러스스토어 등 주요 온라인 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다. 네이버 플러스스토어에서는 구매 금액에 따라 사은품을 제공하는 이벤트도 진행된다.


데켓 관계자는 "이번 캠페인은 오세득 셰프가 데켓을 활용해 요리하고 플레이팅하는 과정을 완성도 있게 담아냈다"며, "데켓과 오세득 셰프의 요리 철학이 만나 홈 다이닝의 새로운 기준을 제시할 예정"이라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

