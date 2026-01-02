성남시 대표단, CES 2026 참가…미국 시장 공략

성남시 대표단, CES 2026·자매결연도시 방문

CES 성남관에 지역 중소·벤처기업 25개사 참여

3개 기업 혁신상 수상 쾌거

경기 성남시(시장 신상진)는 세계 최대 가전·정보기술 전시회인 국제전자제품박람회(CES·Consumer Electronics Show) 2026 성남관 개관식 참석과 자매결연도시인 미국 캘리포니아주 풀러턴시와의 교류 확대를 위해 오는 5일부터 9일까지 대표단을 파견한다.

2025 CES 성남관 모습. 성남시 제공

임종철 성남시 부시장을 단장으로 한 대표단은 풀러턴과 라스베이거스를 방문해 자매결연도시 간 교류를 강화하고, CES 2026에 참가하는 성남시 기업의 미국 시장 진출을 지원할 예정이다.

미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 CES는 전 세계 정보기술·가전 산업의 최신 동향을 가늠하는 주요 전시회로, 성남시는 2024년부터 3년 연속 '성남관'을 운영하며 지역 중소·벤처기업의 해외 진출을 지원하고 있다.

지난 2025년 CES에서는 지역 중소기업 25개사가 참여해 상담액 1.71억 달러(한화 약 2494억원), 계약추진액 1.08억 달러(한화 약 1570억원)의 실적을 기록했다.

2026년 CES에서 성남관에 참가하는 25개 기업 가운데 3개 기업이 혁신상을 수상하며 성남시 기업의 기술 경쟁력을 입증했다. 혁신상은 △망고슬래브(미세발열기반 정보통신기술(ICT) 융합 제품)의 인공지능(AI) 기반 점자프린터, △엑소시스템즈(디지털 헬스케어 의료기기)의 인공지능(AI) 기반 원격 치료 모니터링 플랫폼, △앤오픈(얼굴인식·생체인식·보안)의 개인정보 보호 기반 인증 솔루션이 각각 차지했다. 특히 망고슬래브는 인공지능(AI) 기반 점자프린터 '네모닉 닷'으로 최고혁신상을 수상했다.

성남시는 자매결연도시 풀러턴시와 2023년 4월 자매결연 체결 이후 지속적인 교류를 이어오고 있으며, 같은 해 6월 풀러턴에 성남 기업의 글로벌 진출 거점 역할을 담당하는 K-SBC(성남비즈니스센터)를 개관했다.

대표단은 5일 풀러턴 시청을 방문해 프레드 정 풀러턴시장을 만나 양 도시 간 교류 확대 방안을 논의하고, K-SBC 운영에 대한 지속적인 관심과 협조를 요청할 예정이다. 이후 라스베이거스로 이동해 CES 2026 성남관 개막식에 참석한 뒤, 참가기업 간담회와 주요 전시관 방문을 통해 해외 판로 개척과 전시회 운영 사례를 살필 계획이다.





성남=이종구 기자



