광주·전남특별광역연합, 행안부 승인…법적 절차 완료

광주·전남특별광역연합이 행정안전부의 최종 승인을 받았다. 광주·전남이 공동으로 추진해 온 특별지방자치단체 설립이 법적 절차를 모두 마치며 본격 추진 단계에 들어섰다.

광주시는 31일 행정안전부가 '광주·전남 특별광역연합 규약안'을 승인했다고 밝혔다. 이에 따라 광주·전남특별광역연합은 법적 지위를 갖춘 특별지방자치단체로 출범할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 승인은 지난 19일 광주시와 전남도가 초광역 협력 필요성에 공감하고 규약안에 합의한 데 이어, 양 시·도의회가 이를 의결한 이후 이뤄졌다. 중앙정부의 최종 승인 절차까지 마무리되면서 제도적 준비가 완료됐다.

규약에 따르면 특별광역연합의 소재지는 전남도에 두며, 조직 운영은 연합 조례에 따른다. 구성원은 광주시와 전남도에서 파견된 지방공무원으로 꾸려진다. 연합의회는 총 12명으로, 광주시의원 6명과 전남도의원 6명이 참여해 동수 체계를 이룬다.

연합 예산은 30억원 규모로 편성된다. 광주시는 이미 10억원을 확보했으며, 나머지 예산은 내년도 추가경정예산을 통해 마련한다. 전남도 역시 추경을 통해 분담금을 반영한다.

광주시와 전남도는 이날 기획조정실장 등 집행부와 의회 실무진이 참석한 '4자 실무회의'를 열어 연합 규모, 예산 분담, 조례·규칙 제정 등 세부 운영 방안을 확정했다.

강기정 광주시장은 "광주·전남 특별광역연합을 통해 교통·산업·관광·에너지·환경 등 분야에서 공동 대응 체계를 구축하겠다"며 "특별광역연합 출범과 행정통합 논의를 병행하는 투트랙 전략을 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





