본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

국방부, '계엄버스 탑승 관련자 6명' 오늘 징계위 개최

손선희기자

입력2025.12.31 11:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부는 12·3 비상계엄 사태 당시 '계엄버스' 탑승 관련자 6명에 대해 31일 징계위원회를 개최할 예정이라고 밝혔다.


정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 이같이 밝혔다. 앞서 국방부 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)가 국방특별수사본부에 관련자 10명을 수사 의뢰했는데, 그중 일부에 대한 징계위로 보인다. 정 대변인은 나머지 인원에 대한 징계 절차에 대한 질문에 "순차적으로 진행하고 있어서 발표 시기가 되면 말씀드릴 것"이라고 말했다.

지난해 12월 4일 새벽 국회가 계엄 해제를 의결한 직후 박안수 전 계엄사령관의 지시로 국회를 향한 계엄버스 탑승자는 총 34명이다. 이 중 김상환 전 육군 법무실장과 김승완 전 국방부 조사본부장 직무대리는 '강등' 징계를 받았다. 계엄 당시 계엄사 기획조정실장으로 임명돼 합참 지휘통제실에서 임무를 수행한 이재식 전 합참 전비태세검열차장은 파면됐다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

신기록 행진 '금속 전성시대'내년에도 반짝반짝 빛날까

'악성' 미분양 3만가구 육박…13년만 최대치

새로운 이슈 보기