청호나이스, AI 영상 80여 편 제작…디지털 고객 소통 강화

김철현기자

입력2025.12.31 09:31

브랜드 메시지·주요 제품 정보·사용 팁 등
짧고 직관적인 영상으로 구현

청호나이스는 인공지능(AI)을 활용한 영상 콘텐츠 제작을 통해 고객과의 소통을 강화하고 있다고 31일 밝혔다.


청호나이스는 올해 4월부터 AI 기술을 활용한 영상 시리즈를 본격적으로 제작해 현재까지 누적 약 80여 편의 콘텐츠를 선보였다. 브랜드 메시지와 주요 제품 정보, 사용 팁 등을 짧고 직관적인 영상으로 구현해 고객 접점을 확대하고 소통을 이어가고 있다.

청호나이스가 AI를 활용해 만든 영상 콘텐츠

젊은 층을 주요 타깃으로 한 다양한 AI 영상 시리즈는 빠르게 소비되는 디지털 환경에 맞춰 간결한 구성과 트렌디한 연출을 적용한 것이 특징이다. 예를 들어 SF 영화를 보는 듯한 느낌의 '라스트 드롭 : 물의 수호자' 편은 친숙한 공식 예고편 형식으로 만들어 몰입감 있는 스토리를 완성했다는 평가를 받고 있다. 또한 크리스마스 및 겨울 시즌 콘텐츠는 AI 3D 애니메이션으로 제작해 브랜드 친밀도를 강화했다. 해당 영상들은 청호나이스 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

청호나이스 관계자는 "숏폼 중심의 콘텐츠 소비 트렌드에 맞춰 고객이 부담 없이 즐길 수 있는 재미있는 영상 콘텐츠를 선보이고자 했다"며 "앞으로도 고객 중심의 트렌드를 반영한 콘텐츠 고도화를 통해 보다 신선한 볼거리를 제공하고, 고객과의 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
