김동훈 남양주시의원, ‘남양주 의정대상’ 수상…시민이 인정한 민생 행보

이종구기자

입력2025.12.30 16:01

민생 중심의 의정활동·시정 견제 역할서 높은 평가 받아

경기 남양주시 김동훈 시의원(별내면·별내동)은 지난 29일 남양주시 의정감시단으로부터 '2025년 남양주 의정대상'을 수상했다.

김동훈 남양주시의원. 남양주시의회 제공

김동훈 남양주시의원. 남양주시의회 제공

남양주 의정대상은 시민들이 직접 시의원들의 행정사무감사, 예산심의 등 의정활동 전반을 모니터링해 공정하고 객관적인 심사를 거쳐 우수 의원을 선정하는 상으로 지역 민주주의 실현의 중요한 의미를 담고 있다.


김 의원은 평소 현장 중심의 의정활동과 시민과의 소통을 강조해 왔으며, 2025년도 행정사무감사와 예산 심의에서도 실효성 있는 질의와 논리적인 시정 견제로 긍정적인 평가를 받았다.

특히 올해에는 ▲관내 중소기업 경쟁력 강화를 위한 '남양주시 지역상품 우선구매에 관한 조례' 개정 ▲지역 상권과 관광 활성화를 위한 '남양주시 야간관광 활성화 조례' 및 '열린관광 환경 조성 조례' 제정 등 민생 중심의 입법활동을 적극 추진했으며 ▲별내 상업지역 활성화와 ▲중첩규제 해소 및 한강수계법 폐지를 위한 심도 있는 발언을 통해 지역 현안 해결에도 힘을 보탰다.


의정감시단은 "김동훈 의원은 지역 현안을 깊이 있게 분석하고, 입법을 통해 실질적인 해결책을 제시해 왔다"며 "단순한 문제 제기를 넘어 제도 개선까지 이끈 책임감 있는 의정활동으로 시민들의 높은 신뢰를 받고 있다"고 평가했다.


김동훈 의원은 "의정활동을 시민들께서 직접 평가해 주신 상인 만큼, 그 의미와 책임이 결코 가볍지 않다"며 "앞으로도 남양주시가 규제를 뛰어넘어 자립형 도시로 성장할 수 있도록 적극적인 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
