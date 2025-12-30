본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

김호철 감사원장 후보자 임명동의안 국회 본회의 통과

최유리기자

입력2025.12.30 14:51

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 투표수 251표 중 찬성 212표

김호철 감사원장 후보자에 대한 임명동의안이 30일 국회를 통과했다.


여야는 이날 국회 본회의를 열고 김 후보자에 대한 임명동의안을 가결했다. 총 투표수 251표 중 찬성 212표, 반대 34표, 기권 5표로 집계됐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국회 인사청문특별위원회는 전날 김 후보자에 대한 인사청문회를 진행했다. 김 후보자의 민주사회를위한변호사모임(민변) 회장 이력, 대북관 등을 놓고 야당 의원들의 검증이 이어졌으나 직무 수행에는 문제가 없다는 쪽으로 의견이 모인 것으로 전해졌다. 이에 인청특위는 이날 적격·부적격 의견을 모두 담은 보고서를 여야 합의로 채택했다.

김 후보자는 민변 회장을 지낸 인권변호사 출신이다. 2021년부터 2024년까지 행정안전부 산하 기구인 국가경찰위원회의 위원장을 맡기도 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

"여보, 이따가 할게" 또 그 소리…사망 위험까지 세균 바글바글 '끔찍한 경고'

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'

새로운 이슈 보기