에스넷그룹, CES 참관단 '원클럽 3기' 발대식 개최…차세대 글로벌 리더 육성

에스넷그룹, 차세대 리더 육성과 글로벌 기술 트렌드 공유 위한 CES 참관단 ‘원클럽 3기’ 발대식 개최. AD 원본보기 아이콘

에스넷 에스넷 038680 | 코스닥 증권정보 현재가 3,390 전일대비 10 등락률 +0.30% 거래량 5,537 전일가 3,380 2025.12.30 10:05 기준 관련기사 에스넷시스템, 시스코와 성균관대 새 연구센터에 차세대 네트워크 인프라 구축에스넷시스템, SKT '2025 최우수 협력사 시상식'서 시너지 부문 2년 연속 수상굿어스데이터, OCI 기술력 기반으로 국내 AI·헬스케어 기업 글로벌 시장 확장 지원 강화 전 종목 시세 보기 close 그룹(회장 박효대)은 차세대 리더 육성과 그룹 차원의 글로벌 기술 트렌드 이해를 위해 CES 참관단 '원클럽 3기' 발대식을 개최했다고 30일 밝혔다.

3년째 운영되고 있는 '원클럽'은 글로벌 기술 트렌드를 학습하고 이를 그룹 사업과 업무에 연결하기 위해 선발·육성되는 에스넷그룹 임직원들로 구성된 CES 참관 프로그램이다. 이번 3기 발대식은 CES 참관을 앞두고 참가자들이 활동 목적과 향후 활동 계획을 구체화하는 공식 출발점으로 마련됐다.

원클럽 3기 참가자들은 내년 초 미국 라스베이거스에서 열리는 CES를 참관하며 AI, 네트워크, 보안, 디지털 인프라 등 주요 기술 분야의 글로벌 트렌드를 직접 살펴볼 예정이다. 참관 이후에는 현업 적용 가능성을 검토하고, 주요 시사점을 서로 공유할 계획이다.

에스넷그룹은 이번 프로그램을 통해 글로벌 기술 트렌드에 대한 이해를 조직 전반으로 확산할 방침이다. 참관 사전 준비부터 참관 이후 분석·공유까지 이어지는 전 과정을 체계적으로 운영해 기술 인사이트가 조직 전반으로 확산해 나갈 방침이다. 또한 참가자들이 그룹의 기술 방향성과 사업 검토에 기여하는 차세대 리더로 성장하길 기대하고 있다.

에스넷그룹 관계자는 "원클럽은 CES 참관을 통해 글로벌 기술 흐름을 직접 확인하고, 이를 각자의 업무에 연결해 고민해보는 프로그램"이라며 "이번 3기 발대식을 계기로 현장에서 얻은 인사이트가 개인의 경험에 그치지 않고, 차세대 리더로 성장하는 과정에서 그룹 전반의 기술 이해도와 업무 방향성에 참고될 수 있도록 공유되고 확산되길 바란다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>