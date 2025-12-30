본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주시, 승진 인사 단행…도시철도 2호선·미래산업 성과 반영

입력2025.12.30 09:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3급 부이사관에 문점환·손두영·정석희·최경화

광주시는 총 169명 규모의 승진 인사를 단행했다.


30일 광주시에 따르면 이번 인사는 3급 4명, 4급 15명, 5급 30명 등으로, 성과 중심의 근무평정 결과를 바탕으로 시정 현안을 추진하고 조직 신뢰도 제고에 기여한 공직자를 중심으로 이뤄졌다. 도시철도 2호선 도로 개방을 현장에서 이끈 실무진과 지역대학 글로컬 대학 선정, 청년정책 대통령상 수상에 기여한 공직자들이 승진 대상에 포함됐다.

왼쪽부터 문점환 도시철도건설본부 공사부장, 손두영 미래산업총괄관, 정석희 5·18민주과장, 최경화 대학인재정책과장. 광주시 제공

왼쪽부터 문점환 도시철도건설본부 공사부장, 손두영 미래산업총괄관, 정석희 5·18민주과장, 최경화 대학인재정책과장. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

3급 승진자는 문점환 도시철도건설본부 공사부장, 정석희 5·18민주과장, 손두영 미래산업총괄관, 최경화 대학인재정책과장 등 4명으로 모두 부이사관으로 승진한다.

문점환 부장은 도시철도 2호선 공정 관리와 도로 개방을 총괄하며 시민 불편 해소에 기여했고, 최경화 부장은 지역대학 글로컬 대학 선정과 인재 육성 정책을 이끌었다. 정석희 부장은 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 기념사업 기본법 제정 추진에 관여했으며, 손두영 부장은 미래산업 경쟁력 강화를 위한 정책을 담당해왔다.


이와 함께 인공지능(AI)·반도체 등 미래산업 분야를 비롯해 복지·문화·교통·교육 분야에서 시정 발전에 기여한 15명이 4급 승진자 명단에 포함됐다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

새로운 이슈 보기