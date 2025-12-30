동해시, 새해부터 관광객 유치 인센티브 확대…버스당 최대 40만원

강원도 동해시는 새해 첫날부터 변화하는 관광 트렌드에 발맞춰 동해시 고유의 해맞이 관광자원을 활용한 맞춤형 관광상품 개발에 초점을 맞춘 '단체 관광객 유치 인센티브 지원사업'을 본격 시행한다. 이번 사업은 1월 1일부터 신청·지원이 가능하며, 여행사와 단체 관광객의 해맞이 관광 참여를 적극적으로 유도할 계획이다.

이번 인센티브 지원사업은 버스 이용 대수를 기준으로 지원 요건을 충족할 경우 인센티브를 지급한다. 버스 1대당 20명 이상 탑승 시 지원 대상이 되며, 지원 금액은 당일 관광의 경우 버스 1대당 20만원, 숙박 관광의 경우 버스 1대당 40만원을 지급한다.

아울러 2026년부터 시행 예정인 관광객 유치 인센티브 사업은 2025년 하반기 사업과 달리 소규모 관광객까지 지원 대상을 확대할 계획이다. 특히 동해시 방문 소규모 관광객을 대상으로 '지역 전용카드 발급'과 연계한 관광 인센티브 프로그램을 새롭게 추진한다.

시는 지역 전용카드 연계 인센티브를 통해 관광객의 지역 내 소비를 촉진하고, 재방문을 유도함으로써 지속적인 관광객 유입과 지역경제 활성화 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

이진화 관광과장은 "최근 관광 수요 증가와 함께 동해시를 찾는 관광객이 꾸준히 늘고 있다"며, "이번 인센티브 지원사업을 통해 더 많은 단체 관광객이 동해를 방문해 다양한 관광자원을 체험할 수 있도록 관광 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



