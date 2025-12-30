본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"삼양식품, 단기 조정은 기회"

김진영기자

입력2025.12.30 07:34

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권이 30일 삼양식품 에 대해 상대적으로 평균판매단가(ASP)가 높은 해외 비중이 확대되면서 고정비 증가를 빠르게 상쇄시킬 것으로 보인다며 내년 영업마진은 한 단계 더 성장할 수 있을 것으로 내다봤다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 180만원을 유지했다.


삼양식품의 올해 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6281억원(전년 동기 대비 +31.2%), 1453억원(+66.3%)으로 추정된다. 수출의 분기 성장세가 지속되는 가운데 국내 매출도 신제품 '우지라면'이 월 40억원 내외로 기여하면서 전년 대비 증가할 것으로 예상된다.

다만 관세청의 11월 수출 집계에선 미주가 전년 대비 8.9%, 전월 대비 11.6% 감소하면서 단기 실적 우려가 다시 부각된 상태다. 심은주 하나증권 연구원은 "10월 길었던 명절 연휴에서 기인한 단기 생산 부침이 불가피했을 것"이라면서도 "미국 판매 법인 설립 이후 연결 실적 및 관세청 수출 간 괴리가 커지고 있는 점은 상기해 볼 필요가 있다"고 평가했다.


단기 실적 우려로 최근 주가가 하락했지만, 밀양 2공장 가동률 상승에 따른 글로벌 판매 확대 흐름은 여전히 유효하다는 게 심 연구원의 진단이다. 그는 "밀양 2공장이 12월부터 용기면 포함한 6개 라인 모두 가동되기 시작한 것으로 파악된다"며 생산능력(CAPA) 확장을 기반으로 2026년 해외 매출액은 각각 전년 대비 30.1% 증가한 2조5000억원에 달할 것으로 추산했다.

[클릭 e종목]"삼양식품, 단기 조정은 기회"
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

쿠팡, 1인당 5만원 지급…1.6조원 고객 보상안 발표

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

"계엄 합법, 멸공입니다" 시위 주도한 청년들

"모두가 계엄 찬성은 아니다...반중 정서가 더 큰 배경"

새로운 이슈 보기