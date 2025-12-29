본문 바로가기
박주용 경남교육청 부교육감 취임 … "아이가 행복한 학교·신뢰하는 경남교육"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.29 20:19

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박주용 경남교육청 부교육감. 경남교육청 제공

박주용 경남교육청 부교육감. 경남교육청 제공

박주용 경남교육청 부교육감이 29일 취임했다.


박 부교육감은 이날 부임식 없이 월요회의에서 부임 인사만 한 후 곧장 업무에 돌입했다.

전북 무주 출신의 그는 고려대 교육학과를 졸업하고 미국 버지니아 주립대 교육정책학 석사학위를 받았다.


이후 1994년 제37회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 후 교육부 유아교육정책과장·학생복지정책과장을 지냈다.


2017년 고위공무원으로 승진한 뒤에는 순천대 사무국장, 교육부 국가교육회의 준비단 국장, 전남대 사무국장, 제주도교육청과 전북교육청의 부교육감을 각각 역임했다.

박 부교육감은 "미래교육의 핵심적 선구자 역할을 하는 경남교육청의 한 축을 맡게 되어 큰 영광이다"라며 "아이들이 행복한 학교, 모두가 신뢰하는 경남교육을 함께 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
