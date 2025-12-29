훈련 중에도 언제든 상담받으세요…군인공제회, 24시간 AI 챗봇 도입

로그인 없이 즉시 이용 가능

군인공제회는 훈련과 격오지 근무 등으로 시간이 제한적인 회원들의 편의를 높이기 위해 내년 1월 1일부터 인공지능(AI) 챗봇 상담 서비스를 도입한다고 29일 밝혔다.

회원들은 AI 챗봇을 통해 클릭 한 번으로 24시간 상담을 받을 수 있다. AI 챗봇은 단순 문의의 경우 90% 이상을 즉시 답변할 수 있도록 설계됐으며, 기존에 회원들이 자주 문의하던 질문에 대해서는 더 쉽고 이해하기 쉬운 설명을 제공한다.

서비스 이용 방법도 간단하다. 군인공제회 홈페이지 우측 하단에 위치한 AI 챗봇 아이콘을 클릭하면 바로 상담이 가능하며, 로그인 등 별도의 절차 없이 즉시 이용 가능하다.

군인공제회는 "'회원 곁에 군인공제회'라는 철학을 바탕으로, 시간과 장소의 제약 없이 회원들이 필요한 정보를 얻을 수 있도록 디지털 상담 환경을 강화했다"며 "AI 챗봇을 통해 반복적인 문의로 인한 대기 시간을 줄이고, 회원 만족도를 높일 것으로 기대된다"고 밝혔다.

정재관 군인공제회 이사장은 "훈련과 임무로 바쁜 회원들이 언제 어디서나 필요한 도움을 받을 수 있도록 AI 챗봇을 도입했다"며, "앞으로도 군인공제회는 회원의 입장에서 생각하며, 디지털 기술을 활용해 더 가까이 다가가는 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

군인공제회는 이번 AI 챗봇 도입을 계기로 상담 서비스의 접근성과 신속성을 강화하고, 향후에도 회원 중심의 비대면 서비스 고도화를 지속 추진할 계획이다.





