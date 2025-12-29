본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원관광재단, 평창 송어축제서 ‘포켓몬 GO’ 이벤트 유치…MICE 관광 활성화 시동

이종구기자

입력2025.12.29 09:08

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원관광재단-평창군-평창관광문화재단
'포켓몬 Go' 평창 송어 축제 현장 이벤트 유치
'피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이' 진행

강원관광재단(대표이사 최성현)은 오는 1월 19일부터 25일까지 평창 송어축제장에서 지역 내 MICE 국내·외 관광객의 체류 시간 증대와 풍성한 관광 콘텐츠 제공을 위해 나이언틱(Niantic.inc)'포켓몬 GO'게임 기반 '피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이' 이벤트를 유치했다고 전했다.

피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이’ 행사 포스터. 강원관광재단 제공

피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이’ 행사 포스터. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘

증강현실(AR) 기반 게임 콘텐츠인 '포켓몬 GO'게임 기반의 이번'피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이'행사는 겨울 테마에 맞춰 강원의 대표 겨울축제인 평창 송어 축제와의 시너지 효과 창출을 기대하며 유치되었다. 축제 기간에만 획득할 수 있는 특별한 아이템을 제공해 게임 참가자들의 수집 욕구를 자극하고 지역으로의 관광 유입 및 체류 기간 증대를 유도할 전망이다.


특히 행사장에서만 즐길 수 있는 게임 내 프로그래밍으로 현장 방문객을 위한 풍성한 이벤트가 준비되어 있다.

이 밖에도 평창송어축제 현장에서 '포켓몬 GO' 홍보 부스 운영으로 2026년 강원 방문의 해를 맞이하여 강원 MICE 관광 활성화에 신호탄이 될 것으로 예상한다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "겨울철 관광 비수기 문제 해결을 위해 MICE 시장 활성화에 더욱 집중하는 계기 될 것"이라며 "2025-2026 방문의 해를 맞이하여 MICE 산업을 통한 지역경제 활성화를 지속 추진 하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

中, 9개월 만에 '대만 포위' 군사훈련…"실전 능력 검증"

WP "中, 핵탄두 생산시설 확장…전면적 군비경쟁 준비"

새로운 이슈 보기