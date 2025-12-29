강원관광재단, 평창 송어축제서 ‘포켓몬 GO’ 이벤트 유치…MICE 관광 활성화 시동

강원관광재단-평창군-평창관광문화재단

'포켓몬 Go' 평창 송어 축제 현장 이벤트 유치

'피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이' 진행

강원관광재단(대표이사 최성현)은 오는 1월 19일부터 25일까지 평창 송어축제장에서 지역 내 MICE 국내·외 관광객의 체류 시간 증대와 풍성한 관광 콘텐츠 제공을 위해 나이언틱(Niantic.inc)'포켓몬 GO'게임 기반 '피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이' 이벤트를 유치했다고 전했다.

증강현실(AR) 기반 게임 콘텐츠인 '포켓몬 GO'게임 기반의 이번'피카츄의 사계여행: 새하얀 겨울 나들이'행사는 겨울 테마에 맞춰 강원의 대표 겨울축제인 평창 송어 축제와의 시너지 효과 창출을 기대하며 유치되었다. 축제 기간에만 획득할 수 있는 특별한 아이템을 제공해 게임 참가자들의 수집 욕구를 자극하고 지역으로의 관광 유입 및 체류 기간 증대를 유도할 전망이다.

특히 행사장에서만 즐길 수 있는 게임 내 프로그래밍으로 현장 방문객을 위한 풍성한 이벤트가 준비되어 있다.

이 밖에도 평창송어축제 현장에서 '포켓몬 GO' 홍보 부스 운영으로 2026년 강원 방문의 해를 맞이하여 강원 MICE 관광 활성화에 신호탄이 될 것으로 예상한다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "겨울철 관광 비수기 문제 해결을 위해 MICE 시장 활성화에 더욱 집중하는 계기 될 것"이라며 "2025-2026 방문의 해를 맞이하여 MICE 산업을 통한 지역경제 활성화를 지속 추진 하겠다"고 말했다.





