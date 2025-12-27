올해 글로벌 M&A 규모 6500조원 돌파…2021년 이후 최대

올해 전 세계 인수·합병(M&A) 시장 규모가 4조5000억 달러(약 6502조 원)로 급증했다.

파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 런던증권거래소그룹(LSEG) 자료를 인용해 올해 글로벌 M&A 규모가 전년 대비 50% 증가했다고 보도했다. 이는 코로나19 팬데믹 기간 대형 거래가 집중됐던 2021년의 5조8000억 달러 이후 최대 규모다.

올해 100억 달러(약 14조4500억원) 이상 초대형 거래는 모두 68건 성사됐다. 가장 큰 거래는 미국 철도회사 유니언퍼시픽이 미 동부 지역 철도사 노퍽서던을 850억 달러(약 123조원)에 인수한 계약이다. 합병이 마무리될 경우 시가총액 2500억 달러(약 361조 원)에 달하는 초대형 운송기업이 탄생하게 된다.

또한 파라마운트가 워너브러더스 디스커버리를 적대적으로 인수할 경우 1000억 달러가 넘는 대형 거래가 성사될 것으로 전망된다.

기업들이 공격적으로 대형 M&A에 나선 배경으로는 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 이어진 규제 완화 기조와 풍부한 자금 조달 여건이 꼽힌다.

대형 로펌 왓첼 립튼의 앤드루 누스바움 공동의장은 "전략적으로 중요하다면 기업들이 규제 리스크를 감수할 의지를 보이고 있다"며 "규제 당국과의 협의도 한층 건설적으로 이뤄지고 있다는 인식이 확산하고 있다"고 전했다.

M&A 거래 급증에 힘입어 글로벌 투자은행들은 총 1350억 달러(약 195조 원)에 달하는 수수료를 벌어들였으며, 이 가운데 절반 이상이 미국 기업과의 거래에서 발생했다. 미국 기업의 M&A 규모는 2조3000억 달러로 1998년 이후 가장 높은 비중을 기록했다.

다만 초대형 거래가 늘어난 것과 달리 전체 M&A 성사 건수는 7% 감소해 2016년 이후 최저 수준을 나타냈다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>