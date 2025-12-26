남양주시, 2025년 병역명문가 62가문에 인증패 전달

경기 남양주시는 26일 2025년 경기도 병역명문가로 선정된 지역 내 62가문을 대상으로 '2025년 경기도 병역명문가 인증패'를 전달하며, 병역의무를 성실히 이행한 가문의 명예를 기렸다고 밝혔다.

남양주시 직원이 26일 2025년 경기도 병역명문가로 선정된 지역 내 62가문을 대상으로 '2025년 경기도 병역명문가 인증패'를 전달하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

병역명문가 제도는 3대가 모두 현역 복무를 성실히 마친 가문을 대상으로, 병역 이행에 대한 자긍심을 높이고 병역의 가치와 의미를 사회 전반에 확산하기 위해 운영되고 있다.

시는 각 가문의 여건과 특성을 고려해 읍면동장이 직접 인증패를 전달하거나, 관련 부서장이 전수하는 방식, 거동이 불편한 가문에는 가정을 직접 방문하는 전수 방식 등 다양한 형태로 인증패를 전달했다. 이를 통해 진정성 있는 감사의 뜻을 전하는 데 주력했다.

시 관계자는 "병역의무를 묵묵히 이행한 병역명문가는 지역사회가 존중하고 기억해야 할 소중한 자산"이라며 "앞으로도 실효성 있는 예우 정책을 지속 추진해 병역명문가의 명예가 시민 사회 전반으로 확산되도록 하겠다"고 말했다.

한편, 시는 병역명문가에 대한 예우를 위해 △공영 및 부설주차장 주차요금 감면 △주민자치센터 수강료 감면 △체육시설 사용료 감면 등 다양한 혜택을 제공하고 있다





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>