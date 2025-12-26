본문 바로가기
조계종 종정 성파스님 "찬 바람 불고 눈 바람 불어도 초목은 봄 준비"

서믿음기자

입력2025.12.26 10:12

새해 앞두고 희망과 정진의 메시지

대한불교조계종 종정 성파스님이 새해를 앞두고 희망과 정진의 메시지를 전했다.

법어하는 조계종 종정 성파스님. 연합뉴스 제공

법어하는 조계종 종정 성파스님. 연합뉴스 제공

성파스님은 26일 발표한 2026년 병오년(丙午年) 신년 법어에서 "때로는 찬 바람이 불고 눈보라가 쳐도 영축산의 초목은 힘차게 펼쳐질 봄소식을 준비한다"며 "잎 떨어진 가지마다 새봄을 준비하는 열정이 가득하고, 언 땅 위에 보리싹도 웅크린 모습으로 찬 바람을 대적하니 수행승의 결의를 보는 듯하다"고 말했다.


이어 "수행을 통해 체득된 본래 청정하고 만덕을 구족한 마음으로 중생의 행복을 기원한다면, 예토가 곧 정토가 되고 위기는 기회가 되며 질병과 전쟁도 저절로 소멸할 것"이라며 수행과 자비의 실천을 강조했다.

대한불교천태종 종정 김도용 대종사도 신년 법어를 통해 새해 덕담을 전했다. 김 대종사는 "인연의 소중함을 알고 욕심 없는 마음으로 정심(正心)을 지키며 청정하게 살아가는 복된 새해를 맞이하시기 바란다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
