조계종 종정 성파스님 "찬 바람 불고 눈 바람 불어도 초목은 봄 준비"

새해 앞두고 희망과 정진의 메시지

대한불교조계종 종정 성파스님이 새해를 앞두고 희망과 정진의 메시지를 전했다.

성파스님은 26일 발표한 2026년 병오년(丙午年) 신년 법어에서 "때로는 찬 바람이 불고 눈보라가 쳐도 영축산의 초목은 힘차게 펼쳐질 봄소식을 준비한다"며 "잎 떨어진 가지마다 새봄을 준비하는 열정이 가득하고, 언 땅 위에 보리싹도 웅크린 모습으로 찬 바람을 대적하니 수행승의 결의를 보는 듯하다"고 말했다.

이어 "수행을 통해 체득된 본래 청정하고 만덕을 구족한 마음으로 중생의 행복을 기원한다면, 예토가 곧 정토가 되고 위기는 기회가 되며 질병과 전쟁도 저절로 소멸할 것"이라며 수행과 자비의 실천을 강조했다.

대한불교천태종 종정 김도용 대종사도 신년 법어를 통해 새해 덕담을 전했다. 김 대종사는 "인연의 소중함을 알고 욕심 없는 마음으로 정심(正心)을 지키며 청정하게 살아가는 복된 새해를 맞이하시기 바란다"고 밝혔다.





