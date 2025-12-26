본문 바로가기
경기도, 케이크 제조업체 '위생불량' 4건 적발

이영규기자

입력2025.12.26 07:09

경기도가 연말연시를 앞두고 케이크 제조업체를 대상으로 긴급 점검을 벌여 4곳을 행정 처분했다.


경기도는 지난 4일부터 11일까지 도내 식품제조·가공업체 및 식품 접객업체 835곳을 대상으로 위생 점검을 실시해 화성·군포시 소재 직원 건강진단 미실시 업체와 안산시 조리장 위생불량 업소 등 4건을 적발해 영업정지와 과태료 등을 부과했다고 26일 밝혔다.

이번 점검은 ▲제조시설, 설비 및 기구의 세척·소독 등 위생적 관리 여부 ▲제조일자, 소비기한 연장표시 등 표시기준 위반 여부 ▲소비기한 경과 또는 무표시 원료 사용 보관 여부 등에 초점을 맞춰 진행됐다.


정연표 경기도 식품안전과장은 "다중이용시설에서의 식품 안전 관리는 식중독 예방의 핵심"이라며 "도민이 안심하고 이용할 수 있는 위생 환경 조성을 위해 철저한 지도 점검을 실시해 나가겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
