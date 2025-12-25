마포구청장·서울경찰청장, 레드로드 안전 점검

연말연시 인파 대비 현장 점검…31일까지 특별관리

박강수 서울 마포구청장은 24일 저녁 성탄절 전야를 맞아 레드로드 일대를 찾아 연말연시 다중 인파에 대비한 현장 안전관리 체계를 점검했다.

‘2025 마포구 안전관리 합동상황실’ 앞에서 연말연시 현장 안전관리 강화를 강조하는 박강수 마포구청장. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이날 박정보 서울경찰청장도 연말연시 특별방범활동의 일환으로 레드로드를 찾아 일대를 순찰하며 다중운집에 따른 안전사고 및 범죄 취약 요소를 점검했다.

박 구청장은 박 경찰청장과 만나 사전 안내 강화, 우측통행 유도, 혼잡 구간 관리 등 안전관리 협력 방안을 공유하고 연말연시 기간 '현장 중심 대응' 원칙을 재확인했다.

박강수 구청장은 "크리스마스이브인 오늘을 포함한 연말연시는 작은 혼잡도 빠르게 위험으로 번질 수 있다"며 "구는 경찰 등 관계기관과 함께 사전 안내부터 동선 관리, 혼잡 구간 대응까지 현장 중심으로 점검해 사고 없는 연말연시를 만들겠다"고 말했다.

마포구는 연말연시를 맞아 이달 19일부터 31일까지 레드로드 일대에서 특별 안전관리를 실시한다. 매일 오후 8시부터 다음날 오전 1시까지 단계별 인파 관리와 교통 통제, 안전 캠페인을 추진하고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>