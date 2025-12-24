본문 바로가기
와이즈먼 감독 회고전, 1979~1989년작 열 편 상영

이종길기자

입력2025.12.24 19:38

내년 1월 31일까지…4K 복원본으로

시네마테크 서울아트시네마는 30일부터 내년 1월 31일까지 DMZ 국제다큐멘터리영화제와 함께 '프레더릭 와이즈먼 전작 순회 회고전-파트 2'를 한다고 24일 밝혔다.


지난 10월 시작한 '전작 순회 회고전'의 두 번째 장이다. 와이즈먼 감독의 1979~1989년 작품 열 편을 상영한다. 군사 훈련과 핵 억지 체계를 관찰한 '작전 훈련(1979)', '미사일(1987)'과 이미지·소비 산업을 추적한 '모델(1980)', '백화점(1983)', 경마 세계를 비추는 '경주로(1985)', 청각·시각 교육과 재활을 다룬 1986년 앨라배마 연작 네 편('청각 장애인', '시각 장애인', '적응과 일', '복합 장애'), 러닝타임이 358분에 달하는 '임사(1989)' 등이다. 다수 작품은 최신 4K 복원 DCP로 스크린에 걸린다.

와이즈먼 감독은 관찰 카메라와 정밀한 편집으로 권력과 규율, 인간성을 비춰온 다큐멘터리 감독이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
