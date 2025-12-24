본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

구리시, '2025 구리 빛 축제' 31일까지 연장 운영

이종구기자

입력2025.12.24 15:22

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 구리시(시장 백경현)는 장자호수공원 일대에서 진행 중인 '2025 구리 빛 축제'의 운영 마지막 날을 오는 25일에서 31일까지로 변경해 6일간 연장 운영한다고 24일 밝혔다.

'2025 구리 빛 축제'. 구리시 제공

'2025 구리 빛 축제'. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 연장은 시민들의 꾸준한 관심과 연장 요청을 반영한 것으로, 연말까지 더 많은 시민과 방문객이 여유로운 분위기 속에서 겨울 야간 경관을 즐길 수 있을 것으로 기대된다.


시는 지난 10월 18일 개막 이후 장자호수공원을 찾는 관람객이 점차 증가하고 있으며, 주말과 야간 시간대를 중심으로 가족·연인·지인과 함께 축제를 찾는 발걸음이 이어지는 등 시민들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다고 설명했다.

특히 "조금 더 오랫동안 축제를 즐기고 싶다"라는 요청이 지속적으로 접수됨에 따라, 연말까지 여유롭게 축제를 즐길 수 있도록 운영 기간을 조정하게 됐다고 밝혔다.


중간 점검 결과, 축제 개최 이후 수도권 전철 8호선 장자호수공원역 이용률이 평균 11% 증가한 것으로 나타났으며, 장자호수공원 상가번영회 인터뷰와 자체 조사에서도 인근 상점가의 평균 매출이 15% 이상 상승한 것으로 파악됐다. 시는 빛 축제가 대중교통 이용 방문객을 자연스럽게 유도하며 지역 상권 활성화에도 긍정적인 효과를 거두고 있는 것으로 보고 있다.

'2025 구리 빛 축제'. 구리시 제공

'2025 구리 빛 축제'. 구리시 제공

원본보기 아이콘

백경현 구리시장은 "2025 구리 빛 축제가 시민과 방문객 여러분께 따뜻한 위로와 즐거운 연말의 추억이 되기를 바라는 마음으로 운영 기간을 연장하게 됐다"며 "빛으로 물든 장자호수공원에서 여유로운 겨울밤을 보내시고, 인근 상가도 함께 이용해 주신다면 지역사회에도 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주토피아 2 굿즈 "정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

트럼프, 나비 넥타이 매고 MC 변신…오랫만에 TV쇼 귀환

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

알리·테무에서 '사면 안 되는' 물건들

김건희특검, '정치자금법 위반' 윤석열·명태균 기소

새로운 이슈 보기