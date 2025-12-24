구리시, 지속가능발전 70개 지표 ‘목표 100% 달성’…스마트 미래도시 조성 박차

백경현 시장 “미래 세대 위한 지속 가능한 도시…공공디자인으로 완성할 것”

구리시, 2025년 제2회 구리시 지속가능발전위원회 개최

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 23일 시청 3층 상황실에서 위원 약 40명이 참석한 가운데 '2025년 제2회 구리시 지속가능발전위원회'를 개최했다고 24일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 23일 시청 3층 상황실에서 위원 약 40명이 참석한 가운데 '2025년 제2회 구리시 지속가능발전위원회'를 개최하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 위원회에서는 '구리시 지속가능발전 기본 전략 및 추진계획'에 따른 107개 지표의 2025년도 이행 실적을 점검하고 보완·개선 사항을 논의해 2026년 목표 달성률 제고 방안을 모색했다.

아울러 구리시의 인구·기후 등 사회 변화와 연계한 '제2차 구리시 공공디자인 진흥계획'과 사업 추진 현황을 공유하며, 향후 공공디자인이 나아갈 방향에 대해서도 의견을 나누는 시간을 가졌다.

'구리시 지속가능발전 기본 전략 및 추진계획'은 '모두가 함께하는 스마트 미래도시 구리!'를 비전으로, 경제·사회복지·환경·협치 등 4개 분야 17개 목표(GR-SDGs), 107개 지표로 구성돼 있으며, 지속 가능한 도시 조성을 목표로 지표별 목표 달성을 추진하고 있다.

2025년 지표별 이행 실적(2025년 10월 말 기준)을 점검한 결과 ▲맞춤형 교육도시 ▲기업 성장 기반 구축 및 스마트화 촉진 ▲문화접근성 높은 지속 가능한 행복 도시 ▲기후 위기 대응을 위한 온실가스 감축 ▲하천 생태계의 지속 가능한 이용 ▲친환경 도시 조성을 위한 생물다양성 확보 등 6개 목표, 70개 지표가 목표 대비 100%를 달성한 것으로 나타났다.

전체 107개 지표의 평균 목표 달성률은 91.9%로 올해 12월 말까지 대부분의 지표가 100% 달성될 것으로 전망된다.

또한 인구 변화와 기후 위기 등 사회적 환경 변화에 대응하기 위한 제2차 구리시 공공디자인 진흥계획과 사업 추진 현황을 공유하며, 사회 문제 해결과 시민 의견을 시정에 반영하기 위한 다양한 의견 교류도 이뤄졌다.

백경현 구리시장은 "지속 가능한 발전은 현재 세대는 물론 미래 세대가 더 나은 삶을 누리기 위한 중요한 지향점"이라며 "2026년에도 책임감을 가지고 지표별 목표 달성을 통해 구리시의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "구리시 지속가능발전위원회 위원들께서도 경제·환경·복지·도시·협치 등 각 분야에서 전문성을 바탕으로 중추적인 임무를 수행해 주시길 바란다"고 당부했다.

한편 구리시는 2026년에도 지속 가능한 발전 추진계획의 성공적인 이행을 위해 분기별 지표 관리 현황 점검과 지속가능성 평가, 보고서 작성 준비 등 이행 절차를 차질 없이 추진해 지속 가능한 도시 조성에 박차를 가할 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>