본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파주시, 돔구장 조성사업 타당성 조사·기본계획 수립 용역 중간보고회 개최

이종구기자

입력2025.12.24 09:13

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입지·규모 등 기본 윤곽 논의
실현 가능한 조성 방안 구체화

경기 파주시는 지난 23일 '파주 돔구장 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 중간보고회를 개최하고, 돔구장 조성 방향에 대한 중간 검토 결과를 공유하며 향후 추진 방향을 논의했다고 24일 밝혔다.

파주시가 지난 23일 '파주 돔구장 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공

파주시가 지난 23일 '파주 돔구장 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 중간보고회는 지난 7월 착수보고회 이후 약 5개월간 진행된 용역의 중간 성과를 점검하기 위해 마련됐다. 보고회에서는 돔구장의 입지 검토 결과와 적정 규모 설정 등 향후 기본 윤곽을 가늠할 핵심 내용을 중심으로 논의가 이뤄졌다. 보고회에는 김경일 파주시장, 박정 국회의원을 비롯해 파주도시관광공사, 파주시 체육회 관계자 등이 참석했다.


파주시는 수도권광역급행철도 에이(GTX-A) 노선과 경의중앙선 등 광역 철도망과 서울~문산고속도로, 수도권제2순환고속도로 등 우수한 광역 교통망을 갖춘 수도권 핵심 성장 도시다. 도시 규모 확대와 인구 증가에 따라 대규모 스포츠·문화 기반시설 확충의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔으며, 이러한 지역 여건과 시민 수요를 반영해 시는 돔구장과 스포츠·문화 융복합 시설 조성을 중장기 전략사업으로 검토하고 있다.

현재 파주시는 돔구장 조성의 필요성과 경제성, 입지 타당성, 사업성 등을 종합적으로 검토하기 위해 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 추진 중이며, 이번 중간보고회는 그간의 분석 결과를 토대로 보다 현실적이고 실현 가능한 조성 방향을 모색하기 위한 과정이다. 특히 이달 초에는 돔구장 조성사업과 관련한 기술적 자문과 정보 교류를 위해 업무협약을 체결해 용역 검토 과정의 전문성과 완성도를 한층 강화했다.


파주시는 이번 중간보고회에서 제시된 의견을 바탕으로 분석 내용을 보완·정교화하고, 향후 최종보고회를 통해 돔구장 조성에 대한 기본계획을 마련해 나갈 계획이다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP 순위 추락 한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기