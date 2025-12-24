파주시, 돔구장 조성사업 타당성 조사·기본계획 수립 용역 중간보고회 개최

입지·규모 등 기본 윤곽 논의

실현 가능한 조성 방안 구체화

경기 파주시는 지난 23일 '파주 돔구장 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 중간보고회를 개최하고, 돔구장 조성 방향에 대한 중간 검토 결과를 공유하며 향후 추진 방향을 논의했다고 24일 밝혔다.

파주시가 지난 23일 '파주 돔구장 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 중간보고회는 지난 7월 착수보고회 이후 약 5개월간 진행된 용역의 중간 성과를 점검하기 위해 마련됐다. 보고회에서는 돔구장의 입지 검토 결과와 적정 규모 설정 등 향후 기본 윤곽을 가늠할 핵심 내용을 중심으로 논의가 이뤄졌다. 보고회에는 김경일 파주시장, 박정 국회의원을 비롯해 파주도시관광공사, 파주시 체육회 관계자 등이 참석했다.

파주시는 수도권광역급행철도 에이(GTX-A) 노선과 경의중앙선 등 광역 철도망과 서울~문산고속도로, 수도권제2순환고속도로 등 우수한 광역 교통망을 갖춘 수도권 핵심 성장 도시다. 도시 규모 확대와 인구 증가에 따라 대규모 스포츠·문화 기반시설 확충의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔으며, 이러한 지역 여건과 시민 수요를 반영해 시는 돔구장과 스포츠·문화 융복합 시설 조성을 중장기 전략사업으로 검토하고 있다.

현재 파주시는 돔구장 조성의 필요성과 경제성, 입지 타당성, 사업성 등을 종합적으로 검토하기 위해 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역을 추진 중이며, 이번 중간보고회는 그간의 분석 결과를 토대로 보다 현실적이고 실현 가능한 조성 방향을 모색하기 위한 과정이다. 특히 이달 초에는 돔구장 조성사업과 관련한 기술적 자문과 정보 교류를 위해 업무협약을 체결해 용역 검토 과정의 전문성과 완성도를 한층 강화했다.

파주시는 이번 중간보고회에서 제시된 의견을 바탕으로 분석 내용을 보완·정교화하고, 향후 최종보고회를 통해 돔구장 조성에 대한 기본계획을 마련해 나갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



