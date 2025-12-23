본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'12명 사망' 남아공 호스텔 총기 난사 용의자 1명 체포

최영찬기자

입력2025.12.23 20:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남아프리카공화국 호스텔에서 총기 난사 사건을 벌인 용의자 중 1명이 현지 경찰에 붙잡혔다.


지난 6일(현지시간) 총격 사건이 일어난 남아공 프리토리아의 한 호스텔. 연합뉴스

지난 6일(현지시간) 총격 사건이 일어난 남아공 프리토리아의 한 호스텔. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

남아프리카공화국 경찰은 22일(현지시간) 이달 초 12명이 숨진 호스텔 총기 난사 사건의 용의자 1명을 체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 32세 남성인 이 용의자는 지난 6일 하우텡주 프리토리아 서쪽 애테리지빌 타운십(흑인 집단거주지)의 솔즈빌 호스텔 바에서 어린이 3명을 포함해 12명을 살해하고 13명을 다치게 한 뒤 달아난 괴한 3명 중 하나다.


그는 전날 사건 현장에서 동북쪽으로 340㎞ 이상 떨어진 동북부 림포포주 보틀로콰 마을로 이동 중 체포됐다. 경찰은 그의 차량에서 사건 당시 사용된 것으로 추정되는 무허가 총기도 회수했다. 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았다.


이에 주남아공 한국대사관은 공지를 통해 "연말연시 다수의 인명 피해를 동반한 강력범죄가 증가 추세에 있다"며 "더욱 경계하고 유의해 안전한 휴가철을 보내시기를 바란다"고 당부했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188명, 어디로 갔나 봤더니 "서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC

트럼프 "금리인하" 코드 맞출 차기 Fed 의장 3파전

전현무 "불법없었다" 해명했지만…경찰, '차량 내 링거' 조사 착수

멀리선 눈 덮힌 차, 가까이 가 보니 '하얀 똥' 범벅…범인은 '이것'

코스피 훨훨 날았는데...개미는 해외로 떠났다, 왜

믿고 타는 현대차, 美충돌안전평가 폭스바겐·혼다 제쳤다

새로운 이슈 보기