삼성 하만, 2.6조 독일 ZF 'ADAS 사업' 인수…종합 전장 업체로 도약

ADAS 시장 본격 진출

가전, 스마트홈 넘어 車까지

삼성, 미래성장 동력 확보

삼성전자가 자회사 하만을 통해 독일 'ZF 프리드리히스하펜(ZF Friedrichshafen AG)'의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 사업을 인수하며 전장사업 강화에 나섰다.

23일 삼성전자에 따르면 이번 ZF의 ADAS 사업 인수는 15억 유로(한화 약 2조 6000억원) 규모로, 삼성전자가 2017년 하만을 인수한 지 8년 만의 전장 사업 인수이다.

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 개념 이미지. 삼성전자.

삼성전자는 올해 공조(독일 플랙트그룹), 전장(독일 ZF), 오디오(미국 마시모), 디지털헬스(미국 젤스)을 인수하는 등 대규모 M&A(인수합병)를 성사시키며 미래성장 동력 확보를 위한 투자에 적극 나서고 있다. 삼성전자의 모바일, TV, 가전 리더십과 하만의 전장 기술력을 결합해 스마트폰, 스마트홈, 스마트카까지 하나의 생태계로 잇는 AI(인공지능) 기반 초연결 모빌리티 경험을 제공하는 혁신을 이어 갈 계획이다.

ZF는 1915년 독일에서 시작해 100년 이상의 역사와 기술력을 자랑하는 글로벌 종합 전장 업체로 ADAS, 변속기, 섀시부터 전기차 구동부품 등까지 폭넓은 사업 영역을 보유하고 있다. 하만이 인수하는 ZF ADAS 사업은 25년 이상의 업력을 바탕으로 글로벌 ADAS 스마트 카메라 업계 1위 입지를 확보하고 있다. 다양한 SoC(시스템 온 칩) 업체들과의 협업으로 차별화된 ADAS 기술을 확보하고, 주요 글로벌 자동차 제조사들에 ADAS 제품을 공급하며 시장을 주도하고 있다.

독일 ZF의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제품군 이미지. 삼성전자.

하만은 이번 인수로 차량용 전방카메라와 ADAS 컨트롤러 등 자동차 주행 보조의 핵심적인 역할을 하는 ADAS 관련 기술과 제품을 확보해 고성장하고 있는 ADAS 시장에 본격 진출한다.

최근 자동차는 IT(정보기술)와 소프트웨어가 결합돼 SDV(소프트웨어 정의 자동차)로 발전하며 디지털 콕핏(Digital Cockpit)과 ADAS가 통합되는 중앙집중형 컨트롤러 구조로 전환되고 있다. 이번 인수를 통해 하만의 주력 제품인 디지털 콕핏에 ADAS를 중앙집중형 컨트롤러 구조로 통합해, 빠르게 전환되는 자동차 트랜드를 선도할 수 있는 역량을 확보함과 동시에 향후 자동차 산업의 패러다임을 바꿀 SDV 시장을 선도해 나갈 수 있는 기반도 구축했다.

중앙집중형 컨트롤러 구조는 새로운 소프트웨어 기능을 OTA(Over the Air·무선 차량 소프트웨어 업데이트)로 간편하게 업데이트할 수 있어 고객 경험과 기능 업그레이드를 보다 풍부하고 유연하게 제공할 수 있는 장점이 있다. 체계적 소프트웨어 구조 설계로 유지보수가 간편하고, 제품과 관련 소프트웨어를 포함해 전체 개발 기간을 단축할 수도 있다.

삼성전자가 23일 자회사 하만을 통해 독일 ZF의 ADAS 사업을 인수했다. 왼쪽부터 마티아스 미드라이히(Mathias Miedreich) ZF 최고경영자(CEO), 손영권 하만 이사회 의장, 크리스천 소봇카(Christian Sobottka) 하만 CEO 겸 오토모티브 부문 사장. 삼성전자.

ADAS와 중앙집중형 컨트롤러 시장은 안전성, 편의성 등을 기반으로 2025년 62.6조원에서 2030년 97.4조원, 2035년 189.3조원까지 성장할 것으로 전망된다.

크리스천 소봇카(Christian Sobottka) 하만 최고경영자(CEO) 겸 오토모티브 사업부문 사장은 "이번 인수로 ADAS 사업을 하만의 제품 포트폴리오에 추가해 디지털 콕핏과 ADAS가 통합되는 기술 변곡점에 있는 전장시장에서 중앙집중형 통합 컨트롤러를 공급할 수 있는 전략적 발판을 마련했다"고 밝혔다.

이어 "하만의 전장 분야 전문성과 삼성의 IT 기술 리더십을 결합해, 자동차 업체들의 SDV 및 차세대 중앙집중형 컨트롤러 전환을 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.

ZF 마티아스 미드라이히(Mathias Miedreich) CEO는 "하만은 ADAS 사업의 잠재력을 키워줄 가장 이상적인 파트너로 ZF의 ADAS 사업은 앞으로 하만과 함께 성장과 혁신을 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

손영권 하만 이사회 의장은 "삼성전자는 전략적 M&A를 통해 혁신을 가속화하고 고객에게 새로운 가치를 제공해온 성공 경험을 지속적으로 쌓아왔다"며 "이번 인수는 모빌리티 산업의 전환을 이끄는 하만의 리더십을 더욱 공고히 하는 동시에, 미래 모빌리티에 대한 삼성전자의 장기적 의지를 분명히 보여주는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이번 ADAS 사업 인수 절차는 2026년 내 마무리될 예정이다.





박준이 기자



