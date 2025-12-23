신한은행, 경영진 7명 대거 교체…미래혁신그룹 신설

경영진 인사 및 조직개편 시행

신한은행이 부행장급 경영진 7명을 교체하는 파격 인사를 단행했다. 전문성과 역량을 갖춘 차세대 리더들을 대거 포진해 세대교체를 꾀했다는 평가가 나온다. 조직 개편을 통해 전사 혁신을 총괄하는 미래혁신그룹도 신설했다.

신한은행은 서울 중구 본점에서 이사회를 열고 이런 내용의 경영진 신규 선임 및 조직 개편을 시행했다고 23일 밝혔다.

이날 이사회에서는 경영진 7명이 신규 선임됐다. 신한은행 관계자는 "고객 중심을 실천하고 은행의 지속 가능한 성장과 미래 준비를 위해 분야별 전문성과 역량을 갖춘 최적임자를 선임했다"고 설명했다.

영업추진1그룹장에는 이종구 부행장이 선임됐다. 이 부행장은 리테일·기업·IB 등 다양한 직무 수행 경험으로 고객 관리와 영업마케팅 전략 수립 등에 탁월한 역량을 갖춘 전문가라고 은행 측은 설명했다. 고객솔루션그룹장으로 선임된 이승목 상무는 영업점 경험과 본부 사업추진 등 다양한 채널을 활용한 사업 추진역량을 경험하며 전문성을 확보한 점이 높은 평가를 받았다.

자산관리솔루션그룹장에는 이재규 상무가 선임됐다. 이 상무는 실무자부터 부서장까지 자산관리 부서에 근무하며 상품 선별 안목을 보유하는 등 그룹 내 자산관리 직무에 대한 이해도가 높다는 평가를 받고 있다. 자본시장그룹장으로 선임된 강수종 상무는 다년간의 자본시장 분야 경험으로 신사업 발굴 역량을 갖췄다.

이 외에 리스크 전략 수립 능력을 보유하고 있는 김경태 상무가 리스크관리그룹장으로 신규 선임됐고, 경영지원그룹장에는 지주·글로벌·HR 등 전행 경영전략을 실행한 경험을 갖춘 강영홍 부행장이 선임됐다. 브랜드홍보그룹장으로 선임된 김정훈 부행장 역시 다년간의 대내외 홍보·사회공헌 경력을 바탕으로 브랜드 전략과 언론 홍보에 높은 이해도를 보유했다는 평가를 받는다.

이날 신규 선임된 경영진의 임기는 내년 1월1일부터 시작된다. 신한은행은 이와 함께 금융소비자보호, 여신그룹 경영진의 연임을 결정해 안정적인 경영관리에도 힘을 실었다.

임원 교체와 함께 조직개편도 단행했다. '금융 본연의 역할을 수행하는 은행'이라는 철학 아래, 고객중심 영업체계 구축과 미래 경쟁력 강화를 동시에 추진하겠다는 것이 개편의 방향이다.

이번 조직 개편의 핵심은 '미래혁신그룹'을 신설한 것이다. 미래혁신그룹은 단기 성과 중심의 평가와 영업 추진 방식을 넘어, 중장기 관점에서 은행의 사업 구조와 업무 방식 전반을 점검하고 변화 과제를 발굴·조정하는 역할을 수행한다. 해당 조직에서는 앞으로 ▲시니어 자산관리 ▲외국인 고객 확대 ▲AX(인공지능 전환)·DX(디지털 전환) 가속화 ▲디지털자산 대응 등 미래 시장을 선도하기 위한 혁신 과제를 설정하고, 체계적인 관리와 실행을 통해 전략과 실행 간 연계성을 강화하는 일을 맡게 된다. 이를 통해 변화하는 고객의 니즈를 신속하게 반영하고, 조직 전반에 지속가능한 혁신 문화를 정착시키겠다는 계획이다.

신한은행은 이와 함께 기관솔루션그룹과 디지털이노베이션그룹을 통합해 '기관·제휴영업그룹'을 신설했다. 이 조직은 나라사랑카드, BaaS(서비스형 뱅킹), 땡겨요·헤이영 등 다양한 플랫폼을 기반으로 고객 연결과 확장을 강화할 계획이다. 또한 퇴직연금을 중심으로 확대되는 자산관리 수요에 대응해 시니어 종합상담 기능을 'SOL메이트 라운지' 중심으로 개편하기로 했다.

사회적 책임 이행을 체계적으로 지원·관리하는 '생산·포용금융부'도 신설했다. 해당 부서에서는 생산적 금융과 포용금융을 체계적으로 추진할 계획이다. 아울러 사전 예방 중심의 금융소비자 보호를 강화하기 위해 소비자보호부의 역할과 기능을 확대하기로 했다.

신한은행 관계자는 "이번 조직개편을 통해 고객중심 영업체계 구축, 전사적 혁신관리 기반 마련, 사회적 책임 이행을 아우르는 유기적 조직 체계를 확립할 것"이라며 "변화하는 금융 환경 속에서도 고객과 사회로부터 신뢰받는 금융기관으로서의 역할을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.





