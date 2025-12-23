우리은행, 시니어 디지털 배움터 16개로 확대

서울 및 경기 지역 5개소 신규 조성

우리은행이 노년층의 디지털 소외 해소와 역량 강화를 위해 조성한 복합 디지털·정보기술(IT) 교육공간 'WOORI 어르신 IT 행복배움터'를 올해 5개소 추가 개소했다고 밝혔다.

행복배움터는 총 16개소로 확대 운영된다. 해당 공간은 우리은행이 독거노인종합지원센터와 함께 운영하는 시니어 대상 디지털 교육공간이다. 이번에 신설된 행복배움터는 용산·영등포·서대문·남양주·의정부 5개 지역에 마련됐다. 고령층 이용이 잦은 복지시설과 생활권 인근에 학습·체험 공간을 확보해 디지털 교육에 대한 접근성과 참여 편의성을 높였다고 우리은행은 설명했다.

행복배움터는 디지털 기기를 직접 만지고 조작하며 익힐 수 있도록 구성된 현장 중심의 체험형 학습 공간이 특징이다. 구체적으로는 인공지능(AI) 스피커, 키오스크, 스마트테이블 등 디지털 기기를 자유롭게 체험하는 '스마트 라운지'와 체계적인 교육이 이뤄지는 '스마트 배움터' 등으로 구분되어 운영된다.

지난 11월에는 기존 행복배움터 우수 어르신 33명을 선발해 명동 시니어플러스센터에서 맞춤형 AI교육과 서울시티투어 프로그램을 진행했다.

우리은행 관계자는 "행복배움터를 통해 어르신들이 디지털 생활의 불편을 덜고 필요한 서비스를 더 쉽고 안전하게 이용하시길 바란다"며 "앞으로도 금융을 통한 더 나은 세상을 만드는 데 노력을 지속하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



