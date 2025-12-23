완독 중심 종이책 덮고…짧고 가볍게 '듣는 독서' 호응

전자책·오디오북·챗북·도슨트북 인기

다양한 독서 형식·패턴 변화 두드러져

KT 밀리의서재가 공개한 '2025 독서 콘텐츠 연말결산'에 따르면 올해 독서는 전자책·오디오북·챗북·도슨트북 등 다양한 형식으로 확장되며 이용자들의 콘텐츠 소비 패턴도 한층 다변화된 것으로 나타났다.

전자책 분야에서는 특정 베스트셀러에 쏠리기보다, 시기별 이슈와 기획에 따라 다양한 작품이 월별로 고르게 주목받았다. 2월에는 전편 공개 효과로 '퇴마록 국내편 1'이 인기를 끌었고, 3월에는 민음사 세계문학전집 공개와 맞물려 '싯타르타'가 주목을 받았다. 6월에는 영상 시리즈 '문학감상회'를 계기로 은희경 작가의 '새의 선물'이 다시 읽혔으며, 노벨문학상 수상자 발표가 있었던 10월에는 '사탄탱고'가 공개와 동시에 1위에 올랐다. 10대 이용자들 사이에서는 '급류'와 '데미안'이 가장 많이 읽혔고, '이기적 유전자', '물고기는 존재하지 않는다' 등 과학 분야 도서도 꾸준한 관심을 받았다.

오디오북은 '듣는 독서'가 하나의 주요 독서 방식으로 자리 잡으며 이용이 크게 늘었다. 연령대별로는 40대 이용 비중이 가장 높았고, 장르별로는 소설이 강세를 보였다. 월별 인기작으로는 1월 '이처럼 사소한 것들', 2월 '바깥은 여름', 5월 '퇴마록 국내편 1', 6월 '눈물을 마시는 새 1', 9월 '고독한 용의자', 10월 '혼모노'가 꼽혔다. 특히 배우 김태리가 낭독한 '바깥은 여름'과 '날개' 등 유명인의 참여 작품과 스테디셀러 오디오북이 높은 몰입감으로 호응을 얻었다.

완독 중심의 독서에서 벗어나 짧고 가볍게 즐기는 방식이 확산되면서, 챗북·도슨트북 등 2차 콘텐츠 이용량도 급증했다. 이용 건수는 2019년 8만건에서 2025년 270만건으로 크게 늘었다. 챗북에서는 '따박따박 경제상식' 시리즈와 '마음 교환일기', '고전 덕질' 등이 인기를 끌었고, 도슨트북에서는 '원칙', '나를 알고 싶을 때 뇌과학을 공부합니다', '변화하는 세계 질서' 등 경제·인문 분야 도서의 이용이 두드러졌다.

밀리의서재 관계자는 "이번 연말결산을 통해 독서가 종이책을 넘어 다양한 포맷으로 확장되고 있다"며 "이용자들이 상황과 취향에 맞춰 월별로 서로 다른 콘텐츠를 소비하는 흐름이 뚜렷해졌다"고 분석했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



