뱅크샐러드, 2025년 머니리포트 공개…자산·소비 변동분석

문채석기자

입력2025.12.23 10:36

소비, 받은 혜택 등 연말 결산 가능
1월 대비 증감추이, 또래 평균순자산 확인

마이데이터 전문기업 뱅크샐러드는 올해 자산과 소비 변동을 분석하는 2025 머니리포트를 24일 공개한다고 23일 밝혔다.

뱅크샐러드, 2025년 머니리포트 공개…자산·소비 변동분석
머니리포트는 한 해 자산과 소비, 받은 혜택 데이터를 한 번에 모아 볼 수 있도록 구성했다.


자산 파트의 경우 올해 소득과 카드 지출을 확인할 수 있다.

순자산과 부채가 지난 1월 대비 얼마나 증감했는지 분석 가능하다. 투자 자산의 비중과 또래 사용자 평균 순자산도 확인 가능하다.


소비의 경우 가장 많이 지출한 카테고리와 가장 자주 결제한 업종, 가장 큰 금액을 사용한 지출처 등을 보여준다. 보험료, 온라인동영상서비스(OTT) 등 각종 구독료, 대출이자 등 연간 고정비 총액도 분석한다.


한 해 동안 받은 카드 혜택을 1원 단위로 계산해준다. 보험의 경우 월 납입 보험료와 또래 평균 납입 보험료를 비교해 보험료 절감 방법을 안내한다. 대출 보유 고객은 비슷한 신용 점수 보유 사용자와 비교해 자신의 대출 금리 수준을 진단할 수 있다.

2025 머니리포트는 뱅크샐러드 애플리케이션과 웹사이트에서 신청할 수 있다. 리포트는 신청 다음날 오전에 공개한다.


뱅크샐러드 관계자는 "머니리포트를 통해 올해 내 재무 상태를 객관적으로 점검하고, 또래와 재무 상태를 비교해 내년 자산 증식 기회를 찾길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
