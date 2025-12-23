엘리스그룹, 중기부 ‘2025년 스케일업 팁스 R&D’ 최종 선정

3년간 12억 R&D 지원

제조업 특화 고신뢰 AI 문서 처리 기술 개발

엘리스그룹은 중소벤처기업부가 주관하는 '2025년 스케일업 팁스 R&D'에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다. 엘리스그룹은 이번 선정을 통해 확보한 연구개발(R&D) 및 사업화 자금으로 제조업 특화 인공지능(AI) 기술 고도화에 속도를 낼 계획이다.

중소벤처기업부에서 주관, 중소기업기술정보진흥원에서 주최하는 스케일업 팁스는 본격적인 성장 단계에 진입한 기술 집약형 유망 중소벤처를 민간 투자사와 정부가 함께 발굴·육성하는 기술 성장 프로그램이다. 엘리스그룹이 선정된 R&D 일반형은 국가전략기술, 글로벌 AI 경쟁 환경 대응, 혁신형 AI 기업을 중심으로 선발하는 핵심 지원 유형이다.

이번 선정으로 엘리스그룹은 향후 3년간 총 12억원 규모의 R&D 지원을 받는다. 이를 통해 고신뢰성 제조업 지능형 문서 처리(IDP) 기술을 개발할 계획이다. 해당 기술은 문서 수집부터 해석, 검증, 시스템 연계까지 전 과정을 하나의 AI 파이프라인으로 구현해 제조업 현장의 생산성 손실 문제를 해결할 수 있다.

엘리스그룹은 단일 AI 모델로 제조 현장의 복잡한 문서 오독·오적용을 줄이는 한편, 다양한 계층의 AI 에이전트 교차 검증 시스템을 적용해 AI 환각을 제어하고, 99% 이상의 신뢰성을 확보하는 것을 목표로 한다.

김재원 엘리스그룹 대표는 "이번 선정은 엘리스그룹의 AI 모델 개발 역량과 보안 체계가 검증되고, 특화 산업 AX에 필수적인 프라이빗 클라우드와 고신뢰 AI 인프라 역량을 공식적으로 인정받은 결과"라며, "제조업을 비롯한 다양한 산업 요구에 최적화되고, 복잡한 의사결정을 정밀하게 지원할 수 있는 AI 기술을 개발해 글로벌 산업 현장에서 신뢰받는 표준 AI 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 말했다.





