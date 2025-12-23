시즌1처럼 또 훔쳐보기…'흑백요리사2' 리뷰·별점 올리는 中 누리꾼

넷플릭스 시리즈 '흑백요리사:요리 계급 전쟁' 시즌2가 해외에서도 열풍을 일으키자 일부 중국 누리꾼들이 또 '훔쳐보기'를 시작했다.

23일 서경덕 성신여대 교수에 따르면 중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 '흑백요리사2'에 관한 리뷰 페이지가 이미 만들어졌고, 이날 오전 기준으로 리뷰가 70여 건, 별점 평가에는 370여 명이 참여를 했다.

현재 중국에선 넷플릭스가 공식적으로 서비스되지 않기에 '흑백요리사2'를 또 불법시청 한 후 리뷰를 남긴 것으로 보인다.

지난 '흑백요리사' 시즌1에서도 더우반에 리뷰 페이지가 만들어졌고, 당시 리뷰가 9500여 건, 별점 평가에는 2만 3000여 명이 참여를 했다.

특히 중국 IT 기업 텐센트가 운영하는 OTT 플랫폼 '텐센트비디오'는 '흑백요리사'를 베낀 요리 경연 예능 '이판펑션'을 공개해 큰 논란이 된 바 있다.

서경덕 교수는 "당시 넷플릭스 측에서도 중국에 판권을 판적이 없다고 밝혀 중국의 '콘텐츠 베끼기'의 심각성을 여실히 드러낸 사건"이라라며 "이제 중국 내에서 '불법시청'은 일상이 된 상황"이라며 "어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 더 기가막힐 따름"이라고 지적했다. 이어 "지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때"라며 "자국민들의 불법행위에 대한 집중 단속을 펼쳐 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야만 할 것"이라고 말했다.





