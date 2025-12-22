본문 바로가기
전주시, 올해 157가구에 보금자리 제공

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.22 11:02

노후주택 개보수사업…창호·보일러 교체·벽체 등

전북 전주시가 기초생활보장수급자와 차상위계층을 대상으로 노후주택 개보수 사업을 통해 올해 총 157가구에 보금자리를 제공했다.

전주시가 기초생활보장수급자와 차상위계층이 거주하는 노후주택 개보수 사업을 통해 올해 총 157가구에 쾌적한 보금자리를 제공했다. 전주시 제공

22일 시에 따르면 이번 노후주택 개보수 사업은 올해 복권기금과 시비 예산을 합쳐 총 4억 3,200만원의 예산으로 72가구로 예정된 목표가구수 대비 218%를 초과 달성해 총 157가구가 혜택을 받게 됐다.


구체적으로 시는 가구당 600만원 한도 내에서 개보수를 지원했으며, ▲창호 및 보일러 교체 ▲벽체·지붕 단열 시공 ▲방범 시설 설치 ▲부엌·화장실 개보수 등 주거공간 개선 및 에너지 효율화에 중점을 두고 사업을 진행했다.

시가 지원 가구를 대상으로 실시한 사업 만족도 조사에서는 98점 이상의 높은 만족도를 기록하기도 했다.


앞서 시는 지난 2006년부터 올해까지 총 6,268가구(189억8,300만 원 지원)의 노후주택을 대상으로 그린 리모델링 및 편의시설 설치 등 주택 개보수를 지원했다.


김성수 시 건축과장은 "열악한 주거 공간에서 힘들어하는 주민들이 보다 안락하고 편리한 주거생활을 영위할 수 있게 돼서 다행이다"며 "지원 대상 가구의 만족도가 높은 사업인 만큼 내년에도 많은 분들에게 혜택이 갈 수 있도록 세심하게 사업을 계획하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 전주시 건축과 또는 거주지 동 주민센터로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
