문체부 '국민체력100' 사업 확대…국비 지원 체력인증센터 101개소로

내년 1월21일까지 공모

문화체육관광부는 국민체육진흥공단과 함께 국비 지원 체력인증센터를 지금보다 26개소 많은 101개소로 늘려 '국민체력100' 사업을 확대·추진한다고 22일 밝혔다.

국민체력100 사업은 국민의 체력과 건강 증진을 위해 과학적 방법으로 체력을 측정·평가하고 운동 방법을 상담·처방해 주는 대국민 스포츠 복지서비스다. 2012년 사업을 시작했으며 현재 전국 82개소 체력인증센터에서 일반 국민을 대상으로 체력을 측정해 체력인증서 또는 참가증을 부여하고 있다. 82개소 중 국비 지원 체력인증센터는 75개소이고, 지난달 지자체 자체 운영 7개소가 신규 지정됐다.

문체부와 체육공단은 2026년에 예산 25억원을 추가로 확보해 신규 인증센터 26개소를 더 늘릴 계획이다. 신규 인증센터 공모는 내년 1월21일까지 진행한다. 공모 대상은 신규 인증센터 26개소와 재지정되지 않은 9개소까지 모두 35개소다. 신청서를 제출한 기관 중 국민체육진흥법 시행령 제16조의2 지정기준을 충족한 곳을 대상으로 현장실사 등을 거쳐 문체부 장관이 최종 인증센터를 지정한다. 공모에 대한 자세한 내용은 국민체력100 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부는 확보한 예산을 통해 전체적으로 예약 불편을 줄이고, 인증센터에서 인공지능을 기반으로 체력을 측정하고 운동을 처방할 수 있도록 노후화된 아날로그 체력 측정 장비를 최신 디지털 장비로 전면 교체할 예정이라고 밝혔다.

문체부는 지난 15일 기준으로 올해 약 32만명이 인증센터에서 체력인증을 받았고 220만 명이 체력증진교실에 참여했다고 밝혔다. 국비 지원 75개소 체력인증센터를 기준으로 1개소당 약 3만3000명이 이용한 셈이다.

경상국립대학교 연구팀이 '2025 국민체력측정통계' 연구를 진행하며 '국민체력100' 사업의 장기 추이를 분석한 결과, 사업 시작 초기부터 현재까지 참여자의 건강체력(나이별 한국인 대상으로 대사증후군, 심혈관계질환 등의 발생 위험을 감소시키고 질병을 예방할 수 있다고 권고하는 체력) 도달 비율은 꾸준히 증가하고 있으며 한 해 2회 이상 참여자는 주요 체력 지표 전반에서 유의미한 수치 향상을 나타난 것으로 확인됐다.

문체부 정책 담당자는 "인증센터를 단계적으로 확대해 모든 국민이 튼튼한 체력을 바탕으로 더욱 건강하고 행복한 삶을 누리는 데 가장 가까운 동반자가 되도록 하겠다"며 "앞으로도 국민체력100에 참여한 국민의 체력 변화 등도 면밀히 추적 관찰해 정책에 적극 반영하겠다. 국민 여러분의 많은 관심과 협조를 바란다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>